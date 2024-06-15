Снятие запрета на оружие для Азова - реакция Прокопенко

Командир "Азова" Денис Прокопенко. Фото: скриншот с видео

Соединенные Штаты Америки 11 июня отменили запрет на поставку оружия для полка "Азов". Командир 12-й бригады специального назначения Денис Прокопенко отреагировал на решение американских партнеров.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба "Азова" в Telegram.

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"Я хочу поздравить всех бойцов 12-й бригады специального назначения "Азов" и весь цивилизованный мир с победой над российской пропагандой", — сказал Прокопенко.

Он отметил, что недавно стало известно, что бригада прошла проверку, предусмотренную законодательством США, и теперь военные имеют право на получение помощи в сфере безопасности.

"Мы оправдаем возложенную на нас ответственность, и своей дисциплиной, стойкостью и храбростью в бою докажем эффективность этого решения", — подчеркнул командир.

Скриншот поста Азова

Ранее The Washigton Post писало, что США разрешили "азовцам" использовать западное оружие для ударов по России.

Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе полка "Азов". Там отметили, что получение западного оружия и подготовки от США повысят боеспособность полка и будут способствовать сохранению жизней и здоровья личного состава бригады.