Командир "Азову" зробив несподіваний прогноз щодо тривалості війни в Україні

Командир "Азову" Денис Прокопенко. Фото скриншот YouTube

Після двох років тривалої та виснажливої війни країна-агресорка РФ не збирається відмовлятися від своїх планів. Тож війна триватиме до тих пір, поки Україна здатна вести спротив. Тоді як будь-які "перемир’я" або "домовленості" — будуть черговим тайм-аутом для ворога.

Таку думку висловив командир "Азова" Денис "Редіс" Прокопенко у Facebook.

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Війна триватиме ще довго

За його словами, багато людей відмовляються сприймати жорстоку реальність.

"Невизначеність та ймовірність того, що бойові дії триватимуть роками, тисне на цивільних та інколи, навіть, на вмотивованих військових. Відповідь проста: Росія ніколи не відмовиться від своїх геополітичних цілей та не відпустить Україну зі своєї сфери впливу", — каже він.

На його думку, зараз головним завданням є —мобілізація всіх необхідних ресурсів.

"На жаль, чимало людей в Україні та за кордоном досі відмовляються сприймати безжальну реальність такою, якою вона є. Окремо підливають масла у вогонь російські інформаційно-психологічні атаки, спрямовані на деморалізацію українського суспільства: мовляв, Україна не витримає тривалого марафону, армія та волонтери втомляться та зламаються", — додав командр "Азову".

Воювати доведеться усім

Як приклад, він наводить "Азов", який уже 10-й рік на війні.

"Для нас все почалося задовго до 24 лютого 2022 року. За цей час ми навчилися не звертати уваги на втому та не піддаватись відчаю; усвідомили, що можливо не тільки наша молодість, але й усе наше життя пройде на фронтах війни за незалежність України; зрозуміли, що не маємо іншого шляху, крім того, який обрали свідомо. Найкращі ліки від зневіри, паніки або апатії, викликаних роздумами про часові рамки цієї війни — активна залученість в історичні процеси, які відбуваються тут і зараз", — зазликає Прокопенко.

Він наголошує і на тому, що ті, хто досі не задіяні на службі в Силах оборони України, мають зробити свідомий вибір.

"Взяти до рук зброю, поповнивши ряди військових, або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни. Ця війна надовго. Вона може тривати роками. Від нас залежить, що саме ми робимо щодня, аби наблизити нашу перемогу", — резюмував командир "Азову".

Нагадаємо, колишній командир полку особливого призначення "Азов", заступник командира 3-ї ОШБр ЗСУ Максим Жорін прокоментував слова про те, чи варто в Україні створювати підрозділи, для прикладу, російських "Шторму-z" та "Вагнер". На його думку, така схема цілком реальна, утім, є чимало нюансів.