Командир "Азова" сделал неожиданный прогноз относительно продолжительности войны в Украине

Командир "Азова" Денис Прокопенко. Фото скриншот YouTube

После двух лет продолжительной и изнурительной войны страна-агрессор РФ не собирается отказываться от своих планов. Так что война будет продолжаться до тех пор, пока Украина способна вести сопротивление. В то время как любые "перемирия" или "договоренности" — будут очередным тайм-аутом для врага.

Такое мнение высказал командир "Азова" Денис "Рэдис" Прокопенко в Facebook.

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Война продлится еще долго

По его словам, многие отказываются воспринимать жестокую реальность.

"Неопределенность и вероятность того, что боевые действия будут продолжаться годами, давит на гражданских и иногда даже на мотивированных военных. Ответ прост: Россия никогда не откажется от своих геополитических целей и не отпустит Украину из своей сферы влияния ", — говорит он.

По его мнению, сейчас главной задачей является мобилизация всех необходимых ресурсов.

"К сожалению, многие люди в Украине и за рубежом до сих пор отказываются воспринимать безжалостную реальность такой, как она есть. Отдельно подливают масла в огонь российские информационно-психологические атаки, направленные на деморализацию украинского общества: мол, Украина не выдержит длительного марафона, армия и волонтеры устанут и сломаются" , — добавил командир "Азова".

Воевать придется всем

В качестве примера он приводит "Азов", который уже 10-й год на войне.

"Для нас все началось задолго до 24 февраля 2022 года. За это время мы научились не обращать внимания на усталость и не отчаиваться; осознали, что возможно не только наша молодость, но и вся наша жизнь пройдет на фронтах войны за независимость Украины; поняли , что нет другого пути, кроме того, который избрали сознательно. Лучшее лекарство от уныния, паники или апатии, вызванных размышлениями о временных рамках этой войны — активная вовлеченность в происходящие здесь и сейчас исторические процессы", — призывает Прокопенко.

Он отмечает и то, что те, кто до сих пор не задействован на службе в Силах обороны Украины, должны сделать сознательный выбор.

"Взять в руки оружие, пополнив ряды военных, или стать для армии надежным тылом, работающим в поддержку обороноспособности страны. Эта война надолго. Она может длиться годами. От нас зависит, что именно мы делаем каждый день, чтобы приблизить нашу победу", — резюмировал командир "Азова".

Напомним, бывший командир полка особого назначения "Азов", заместитель командира 3-й ОШБр ВСУ Максим Жорин прокомментировал слова о том, стоит ли в Украине создавать подразделения, например, российских "Шторма-z" и "Вагнер". По его мнению, такая схема вполне реальна, но есть немало нюансов.