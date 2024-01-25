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Командир десантної бригади ЗСУ розповів, як відбуваються ротації російських штурмовиків

25 січня 2024 08:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Командир десантної бригади ЗСУ розповів, як відбуваються ротації російських штурмовиків
Російські військові. Фото: Міноборони Білорусі
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські командири під час ротації військових намагаються зробити так, щоб підрозділи не перетинались між собою та не поширювали "армійських чуток". В окупантів падає моральний дух через дуже високий рівень втрат та інтенсивні "м'ясні штурми".

Про це розповів командир взводу 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов в ефірі телемарафону.

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Як відбуваються ротації російських штурмовиків

Командири РФ роблять така, аби підрозділи між собою не перетинались та не розповідали одне одному "армійських чуток" та що на них чекає. Через неналежне ставлення та інтенсивні "м'ясні штурми" в окупантів падає моральний дух.

Через такі ситуації військові російської армії бунтують та вимагають змін. Військове командування часто знімає та переводить окупантів  на інші напрямки, але роблять це так, щоб вони не перетинались і не розповідали одне одного, який жах вони бачили. 

"Новий підрозділ, який заходить, ніяк не перетинається зі старим. Відповідно немає передання армійських чуток. Ті, що заїжджають, вони не знають, куди заїжджають і що на них чекає. ... Це нова тактика в них", — йдеться у повідомленні. 

Краснов також розповів, що через таку ситуацію, окупанти не обмінюються досвідом і нові підрозділи припускаються таких же помилок, які старі. 

"Але якщо заходить їх так зване славетне "ВДВ", то вони намагаються штурмувати великими групами. Піхота менш мотивована і менш навчена", — пояснив він.

 Нагадаємо, що російське керівництво регулярно видає окупантам наркотичні та психотропні речовини. Таким чином загарбників "мотивують" до "м'ясних" штурмів. Ці препарати призводять до ейфорії та притуплюють біль, а солдати не бояться загибелі та серйозних поранень.

росіяни
військові
війна в Україні
штурмова бригада

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