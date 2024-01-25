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Командир десантной бригады ВСУ рассказал, как происходят ротации российских штурмовиков

25 января 2024 08:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Командир десантной бригады ВСУ рассказал, как происходят ротации российских штурмовиков
Российские военные. Фото: Минобороны Беларуси
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские командиры во время ротации военных пытаются сделать так, чтобы подразделения не пересекались между собой и не распространяли "армейские слухи". У оккупантов падает моральный дух из-за очень высокого уровня потерь и интенсивных "мясных штурмов".

Об этом рассказал командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ВСУ Станислав Краснов в эфире телемарафона.

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Как происходят ротации российских штурмовиков

Командиры РФ делают так, чтобы подразделения между собой не пересекались и не рассказывали друг другу "армейских слухов" и что их ждет. Из-за ненадлежащего отношения и интенсивных "мясных штурмов" у оккупантов падает моральный дух.

Из-за таких ситуаций военные русской армии бунтуют и требуют перемен. Военное командование часто снимает и переводит оккупантов на другие направления, но делают это так, чтобы они не пересекались и не рассказывали друг друга, какой ужас они видели.

"Новое входящее подразделение никак не пересекается со старым. Соответственно нет передачи армейских слухов. Заезжающие они не знают, куда заезжают и что их ждет... Это новая тактика в них", говорится в сообщении.

Краснов также рассказал, что из-за такой ситуации, оккупанты не обмениваются опытом и новые подразделения допускают такие же ошибки как старые.

"Но если заходит их так называемое знаменитое "ВДВ", то они пытаются штурмовать большими группами. Пехота менее мотивирована и менее обучена", — пояснил он.

Напомним, что российское руководство регулярно выдает оккупантам наркотические и психотропные вещества. Таким образом, захватчиков "мотивируют" к "мясным" штурмам. Эти препараты приводят к эйфории и притупляют боль, а солдаты не боятся гибели и серьезных ранений.

россияне
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война в Украине
штурмовая бригада

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