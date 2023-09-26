Командир снайперів дотепним жартом пояснив, як військові ставляться до Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: facebook генерала

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний є прикладом того, яким повинен бути командир. Він має величезне серце, є розумною та сміливою людиною.

Про це заявив командир роти снайперів 58-ї окремої механізованої бригади Сергій Варакін у програмі "Час: Online".

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"Україні пощастило"

"Нас познайомив наш командир, нині бригадний генерал Драпатий Михайло Васильович, ще 2017 року. Ми відтоді почали спілкуватися. Я завжди це буду казати і кажу, що Україні пощастило, що повномасштабна війна почалася, коли головкомом уже був Залужний. Бо я не знаю, що було б, якщо був би не він і як би все відбувалося", — наголосив військовий.

Якості Залужного

За його словами, справжній командир повинен бути простим, без "манії величі", з великим серцем, доброзичливим та хоробрим. Саме таким і є Валерій Залужний.

"Залужний не має ні одного бійця, який про нього сказав би щось погане. Не даремно ходить цей жарт: "У Залужного — 102% підтримки. — А хто 2%? — Полонені". Коли б я не написав йому, розуміючи, що це цілий головнокомандувач, Залужний мені — ротному — завжди знаходить час і відписує. Може написати: "Зайнятий, напишу пізніше". Просиш зустрічі, — а він розуміє, що я просто так писати не буду — він каже: "Давай зустрінемося, розв'яжемо питання". Я ніколи не зустрічав у людях стільки людяності й щирості", — зауважив Сергій Варакін.

Як найкращий друг

Він додав, що іноді по очах головнокомандувача можна побачити, що він чимось засмучений або втомлений, проте на обличчі він завжди має посмішку.

"І ти кайфуєш. Ти Залужного сприймаєш, як брата, батька, ліпшого друга. Отаке враження, мені здається, він справляє на всіх, хто з ним спілкується", — сказав командир роти снайперів.

Варакін підсумував, що воїни Сил оборони пишаються Валерієм Залужним.

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний передав звягельській школі №9, в якій навчався, прапор із особистим підписом. Вручали прапор першого вересня на урочистій лінійці з нагоди початку нового навчального року.