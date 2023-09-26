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Командир снайперов остроумной шуткой объяснил, как военные относятся к Залужному

26 сентября 2023 23:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Командир снайперов остроумной шуткой объяснил, как военные относятся к Залужному
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: facebook генерала
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — пример того, каким должен быть командир. Он имеет огромное сердце, является умным и смелым человеком.

Об этом заявил командир роты снайперов 58-й отдельной механизированной бригады Сергей Варакин в программе "Час: Online".

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"Украине повезло"

"Нас познакомил наш командир, ныне бригадный генерал Драпатий Михаил Васильевич, еще в 2017 году. Мы с тех пор начали общаться. Я всегда это буду говорить и говорю, что Украине повезло, что полномасштабная война началась, когда главкомом уже был Залужный. Потому что я не знаю, что было бы, если бы не он и как бы все происходило", — подчеркнул военный.

Качества Залужного

По его словам, настоящий командир должен быть простым, без "мании величия", с большим сердцем, дружелюбным и храбрым. Именно таков и Валерий Залужный.

"У Залужного нет ни одного бойца, который о нем сказал бы что-то плохое. Не зря ходит эта шутка: "У Залужного — 102% поддержки. — А кто 2%? — Пленные". Когда бы я ни написал ему, понимая, что это целый главнокомандующий, Залужный мне — ротному — всегда находит время и отписывает. Может написать: "Занят, напишу позже". Просишь встречи, — а он понимает, что я просто так писать не буду — он говорит: "Давай встретимся, решим вопрос". Я никогда не встречал в людях столько человечности и искренности", — отметил Сергей Варакин.

Как лучший друг

Он добавил, что иногда по глазам главнокомандующего можно увидеть, что он чем-то расстроен или устал, однако на лице у него всегда есть улыбка.

"И ты кайфуешь. Ты Залужного воспринимаешь, как брата, отца, лучшего друга. Такое впечатление, мне кажется, он производит на всех, кто с ним общается", — сказал командир роты снайперов.

Варакин подытожил, что воины Сил обороны гордятся Валерием Залужным.

Напомним, ранее Валерий Залужный передал звягельской школе №9, в которой учился, флаг с личной подписью. Вручали флаг первого сентября на торжественной линейке по случаю начала нового учебного года.

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