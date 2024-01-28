Командувач ВМС назвав умову, за якої Україна могла б швидше виграти війну

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа. Фото: скриншот з відео Sky News

Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що Україна змогла б швидше виграти війну, якби мала можливість атакувати російські цілі із західної зброї. Віцеадмірал зробив акцент саме на зброї, яку виробляє Велика Британія.

Про в інтерв'ю Sky News повідомив Олексій Неїжпапа.

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Україна швидше б виграла війну, якби могла атакувати РФ західною зброєю

Неїжпапа підкреслив, що Україна значно швидше б досягла перемоги, якби мала дозвіл вести вогонь із британської та іншої західної зброї по цілях у глибині Росії.

За його словами, хід всієї війни був би зовсім іншим, якби українській армії було дозволено без обмежень використовувати західні боєприпаси із самого початку.

Велика Британія, США та інші союзники лише минулого року погодилися почати надавати Україні далекобійні ракети. Україна використовувала такий тип озброєння для атак по окупованих територіях, але не для глибинної частини РФ, через побоювання ескалації.

Командувач ВМС наголосив, що флот готовий взяти в управління два британські військові кораблі, які, ймовірно, підуть у відставку в країні через брак моряків.

"Ми повинні мати можливості, щоб переконатися, що Росія назавжди відмовиться навіть від думки дивитися в бік України, в тому числі на морі", — зауважив Неїжпапа.

Нагадаємо, військово-морський флот України готовий взяти на себе командування двома британськими військовими кораблями. Йдеться про ракетні фрегати HMS Argyll і нещодавно відремонтований HMS Westminster.

Додамо, останнім часом росіяни виводять велику кількість кораблів на чергування у Чорне море. Однак це далеко не їхній максимум, і на рейді можуть бути одночасно кілька десятків бойових одиниць флоту РФ.