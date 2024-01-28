Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Командувач ВМС назвав умову, за якої Україна могла б швидше виграти війну arrow

Командувач ВМС назвав умову, за якої Україна могла б швидше виграти війну

28 січня 2024 14:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Командувач ВМС назвав умову, за якої Україна могла б швидше виграти війну
Командувач ВМС Олексій Неїжпапа. Фото: скриншот з відео Sky News
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що Україна змогла б швидше виграти війну, якби мала можливість атакувати російські цілі із західної зброї. Віцеадмірал зробив акцент саме на зброї, яку виробляє Велика Британія.

Про в інтерв'ю Sky News повідомив Олексій Неїжпапа.

Читайте також:

Україна швидше б виграла війну, якби могла атакувати РФ західною зброєю

Неїжпапа підкреслив, що Україна значно швидше б досягла перемоги, якби мала дозвіл вести вогонь із британської та іншої західної зброї по цілях у глибині Росії.

За його словами, хід всієї війни був би зовсім іншим, якби українській армії було дозволено без обмежень використовувати західні боєприпаси із самого початку.

Велика Британія, США та інші союзники лише минулого року погодилися почати надавати Україні далекобійні ракети. Україна використовувала такий тип озброєння для атак по окупованих територіях, але не для глибинної частини РФ, через побоювання ескалації. 

Командувач ВМС наголосив, що флот готовий взяти в управління два британські військові кораблі, які, ймовірно, підуть у відставку в країні через брак моряків.

"Ми повинні мати можливості, щоб переконатися, що Росія назавжди відмовиться навіть від думки дивитися в бік України, в тому числі на морі", — зауважив Неїжпапа.

Нагадаємо, військово-морський флот України готовий взяти на себе командування двома британськими військовими кораблями. Йдеться про ракетні фрегати HMS Argyll і нещодавно відремонтований HMS Westminster.

Додамо, останнім часом росіяни виводять велику кількість кораблів на чергування у Чорне море. Однак це далеко не їхній максимум, і на рейді можуть бути одночасно кілька десятків бойових одиниць флоту РФ.  

війна
зброя
ВМС
росіяни
Україна
Велика Британія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі