Командующий ВМС назвал условие, при котором Украина могла бы скорее выиграть войну
Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что Украина смогла бы скорее выиграть войну, если бы имела возможность атаковать российские цели из западного оружия. Вице-адмирал сделал акцент именно на оружии, производимом Великобританией.
Об этом в интервью Sky News сообщил Алексей Неижпапа.
Украина быстрее бы выиграла войну, если бы могла атаковать РФ западным оружием
Неижпапа подчеркнул, что Украина значительно быстрее достигла бы победы, если бы имела разрешение вести огонь из британского и другого западного оружия по целям в глубине России.
По его словам, ход всей войны был бы совсем другим, если бы украинской армии было разрешено без ограничений использовать западные боеприпасы с самого начала.
Великобритания, США и другие союзники только в прошлом году согласились начать предоставлять Украине дальнобойные ракеты. Украина использовала такой тип вооружения для атак по оккупированным территориям, но не для глубинной части РФ, из-за опасений эскалации.
Командующий ВМС подчеркнул, что флот готов взять в управление два британских военных корабля, которые, вероятно, уйдут в отставку в стране из-за нехватки моряков.
"Мы должны иметь возможности, чтобы убедиться, что Россия навсегда откажется даже от мысли смотреть в сторону Украины, в том числе на море", — отметил Неижпапа.
Напомним, военно-морской флот Украины готов взять на себя командование двумя британскими военными кораблями. Речь идет о ракетных фрегатах HMS Argyll и недавно отремонтированном HMS Westminster.
Добавим, в последнее время россияне выводят большое количество кораблей на дежурство в Черное море. Однако это далеко не их максиму, и на рейде могут быть одновременно несколько десятков боевых единиц флота РФ.
Читайте Новини.LIVE!