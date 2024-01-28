Командующий ВМС назвал условие, при котором Украина могла бы скорее выиграть войну

Командующий ВМС Алексей Неижпапа. Фото: скриншот Sky News

Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что Украина смогла бы скорее выиграть войну, если бы имела возможность атаковать российские цели из западного оружия. Вице-адмирал сделал акцент именно на оружии, производимом Великобританией.

Об этом в интервью Sky News сообщил Алексей Неижпапа.

Читайте также:

Украина быстрее бы выиграла войну, если бы могла атаковать РФ западным оружием

Неижпапа подчеркнул, что Украина значительно быстрее достигла бы победы, если бы имела разрешение вести огонь из британского и другого западного оружия по целям в глубине России.

По его словам, ход всей войны был бы совсем другим, если бы украинской армии было разрешено без ограничений использовать западные боеприпасы с самого начала.

Великобритания, США и другие союзники только в прошлом году согласились начать предоставлять Украине дальнобойные ракеты. Украина использовала такой тип вооружения для атак по оккупированным территориям, но не для глубинной части РФ, из-за опасений эскалации.

Командующий ВМС подчеркнул, что флот готов взять в управление два британских военных корабля, которые, вероятно, уйдут в отставку в стране из-за нехватки моряков.

"Мы должны иметь возможности, чтобы убедиться, что Россия навсегда откажется даже от мысли смотреть в сторону Украины, в том числе на море", — отметил Неижпапа.

Напомним, военно-морской флот Украины готов взять на себя командование двумя британскими военными кораблями. Речь идет о ракетных фрегатах HMS Argyll и недавно отремонтированном HMS Westminster.

Добавим, в последнее время россияне выводят большое количество кораблей на дежурство в Черное море. Однако это далеко не их максиму, и на рейде могут быть одновременно несколько десятков боевых единиц флота РФ.