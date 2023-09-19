Конфлікт у Нагірному Карабасі: як на початок операції Азербайджану реагують Туреччина та РФ

Воїни ЗС Азербайджану. Фото: Aftosfer.az

Міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок антитерористичної операції з метою відновлення конституційного ладу в Карабасі. У РФ заявили, що встривожені таким розвитком подій. Водночас у Міноборони Туреччини підтримали дії Азербайджану.

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Вірменія все частіше проводила провокації. Так, днями вона обстріляла позиції азербайджанців в Агдамі.

"Підрозділи збройних сил Вірменії, де тимчасово дислокується російський миротворчий корпус на території Азербайджану, відкривають вогонь з артилерійських засобів по позиціях азербайджанської армії в районі Агдама", — повідомило Міноборони Азербайджану.

Як заявляють у відомстві, антитерористична операція проводиться з метою забезпечення виконання положень тристоронньої декларації та недопущення широкомасштабних провокацій в Карабаському економічному районі. Так, ЗС Азербайджану хочуть домогтись виведення військ Вірменії з території держави. Азербайджан вважає, що це єдиний шлях до миру.

Для евакуації населення із зони бойових дій на Лачинській дорозі та інших напрямках створено гуманітарні коридори та пункти прийому.

У Міноборони Карабаха заявили, що ЗС Азербайджану о 13:00 почали завдавати ракетно-артилерійських ударів вздовж усієї протяжності лінії зіткнення.

"Степанакерт та інші населені пункти перебувають під сильним обстрілом", — йдеться у заяві.

Як у Вірменії ставляться до загострення конфлікту

У столиці Вірменії Єревані біля будівлі уряду почали збиратися громадяни. Люди вимагають від влади "конкретних кроків" через обстріли Нагірного Карабаху.

Реакція РФ на початок операції

Російська сторона закликала конфліктуючі сторони "негайно припинити воєнні дії та повернутися на шлях політико-дипломатичного регулювання".

"Всі кроки для мирного вирішення карабахської проблеми прописані в комплексі трьохсторонніх заяв лідерів Росії, Азербайджану та Вірменії, які були вжиті в період з 2020 по 2022 роки", — заявила директорка департаменту МЗС РФ Марія Захарова.

За її слова, нещодавно у вирішенні карабахського питання мирним шляхом намітився прогрес. Мовляв, мов постачання гуманітарної допомоги населенню Карабаху створило позитивний фон.

"У цій ситуації Російський миротворчий контингент продовжує виконувати свої завдання. Ми виходимо з того, що безпека наших миротворців буде беззастережно забезпечена всіма сторонами", — зазначила Захарова.

Так, за її словами Командування Російським миротворчим контингентом перебуває у постійному контакті з представниками вірмен Карабаха та азербайджанською владою для повернення на дипломатичний шлях вирішення конфлікту.

Реакція Туреччини

У вівторок, 19 вересня, відбулася телефонна розмова між міністром оборони Азербайджану Закіром Гасановим та міністром національної оборони Туреції Яшаром Гюлером.

Згідно з повідомленням Міноборони Азербайджану, Гасанов проінформував колегу про антитерористичні заходи локального характеру, які проводяться в Карабахському регіоні Азербайджану.

Під час бесіди Яшар Гюлер зазначив, що Туреччина, як і завжди, поряд з Азербайджаном.

Нагадаємо, Азербайджан розпочав антитерористичну операцію в Карабаху.

Також український дипломат Богдан Яременко заявив, що Вірменія почувається зрадженою росіянами, бо вони так і не змогли допомогти їй втримати окуповану азербайджанську територію Нагорний Карабах.