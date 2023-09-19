Конфликт в Нагорном Карабахе: как на начало операции Азербайджана реагируют Турция и РФ

Воины ВС Азербайджана. Фото: Aftosfer.az

Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции с целью возобновления конституционного строя в Карабахе. В РФ заявили, что встревожены таким развитием событий. В то же время в Минобороны Турции поддержали действия Азербайджана.

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Армения все чаще проводила провокации. Так, на днях она обстреляла позиции азербайджанцев в Агдаме.

"Подразделения вооруженных сил Армении, где временно дислоцируется российский миротворческий корпус на территории Азербайджана, открывают огонь из артиллерийских средств по позициям азербайджанской армии в районе Агдама", — сообщило Минобороны Азербайджана.

Как заявляют в ведомстве, антитеррористическая операция проводится в целях обеспечения выполнения положений трехсторонней декларации и недопущения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе. Так, ВС Азербайджана хотят добиться вывода войск Армении с территории государства. Азербайджан считает, что это единственный путь к миру.

Для эвакуации населения из зоны боевых действий на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и пункты приема.

В Минобороны Карабаха заявили, что ВС Азербайджана в 13:00 начали наносить ракетно-артиллерийские удары вдоль всей протяженности линии столкновения.

"Степанакерт и другие населенные пункты находятся под сильным обстрелом", — говорится в заявлении.

Как в Армении относятся к обострению конфликта

В столице Армении Ереване у здания правительства стали собираться граждане. Люди требуют от власти "конкретных шагов" из-за обстрелов Нагорного Карабаха.

Реакция РФ на начало операции

Российская сторона призвала конфликтующие стороны "немедленно прекратить военные действия и возвратиться на путь политико-дипломатического регулирования".

"Все шаги для мирного решения карабахской проблемы прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были предприняты в период с 2020 по 2022 годы", — заявила директор департамента МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, недавно в решении карабахского вопроса мирным путем наметился прогресс. Мол, как поставка гуманитарной помощи населению Карабаха создала положительный фон.

"В этой ситуации Российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами", — отметила Захарова.

Так, по ее словам, Командование Российским миротворческим контингентом находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и азербайджанской властью для возвращения на дипломатический путь разрешения конфликта.

Реакция Турции

Во вторник, 19 сентября, состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и министром национальной обороны Туреции Яшаром Гюллером.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, Гасанов проинформировал коллегу об антитеррористических мероприятиях локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана.

Во время беседы Яшар Гюллер отметил, что Турция, как всегда, рядом с Азербайджаном.

Напомним, Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе.

Также украинский дипломат Богдан Яременко заявил, что Армения чувствует себя преданной россиянами, потому что они так и не смогли помочь ей удержать оккупированную азербайджанскую территорию Нагорный Карабах.