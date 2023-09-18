Контрнаступ ЗСУ переходить у вирішальну фазу, — американський аналітик

Бійці ЗСУ готові до бою. Фото: Генштаб ЗСУ

Контрнаступ Збройних сил України на фронті переходить у вирішальну стадію. І в наших бійців є всі шанси повністю прорвати російську оборону.

У цьому переконаний американський військовий аналітик Майкл Кофман. Про це пише видання Der Spiegel.

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Американський військовий аналітик Майкл Кофман вважає, що українські війська мають реалістичні шанси на прорив у контрнаступі, якщо у них не закінчаться боєприпаси.

"За останні пару тижнів імпульс набрав обертів, і динаміка дещо змінилася. Військові дії, звичайно, можуть відбуватися нелінійно. Якщо російські військові виснажені, і вони не матимуть додаткових резервів, щоб кинути їх у бій, це може поставити російські сили в ненадійне становище. Боюся, це не салонна гра, де можна грати і легко передбачити результати", — зауважив аналітик.

Зараз свої стратегічні резерви розгорнула як Україна, так і Росія. Тому, зазначає Кофман, ця битва зводиться до відносного балансу виснаження.

"Ситуацію, яка наближається до цієї зими, я б оцінив так, що західні країни мають кращі можливості для підтримки військових зусиль України. Це хороші новини. Але я бачу проблеми в здатності Заходу забезпечити Україні вирішальну перевагу в черговій наступальній операції. Тому що це вимагало б значного запасу артилерійських боєприпасів. Зрозуміло, що звільняти територію буде все важче", — додав Кофман.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що війна в Україні не закінчиться доти, допоки одна зі сторін "не досягне своїх політичних цілей" військовим шляхом чи шляхом переговорів. Проте зараз "цей час ще не настав".