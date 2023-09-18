Контрнаступ ЗСУ переходить у вирішальну фазу, — американський аналітик
Контрнаступ Збройних сил України на фронті переходить у вирішальну стадію. І в наших бійців є всі шанси повністю прорвати російську оборону.
У цьому переконаний американський військовий аналітик Майкл Кофман. Про це пише видання Der Spiegel.
Контрнаступ Збройних сил України
Американський військовий аналітик Майкл Кофман вважає, що українські війська мають реалістичні шанси на прорив у контрнаступі, якщо у них не закінчаться боєприпаси.
"За останні пару тижнів імпульс набрав обертів, і динаміка дещо змінилася. Військові дії, звичайно, можуть відбуватися нелінійно. Якщо російські військові виснажені, і вони не матимуть додаткових резервів, щоб кинути їх у бій, це може поставити російські сили в ненадійне становище. Боюся, це не салонна гра, де можна грати і легко передбачити результати", — зауважив аналітик.
Зараз свої стратегічні резерви розгорнула як Україна, так і Росія. Тому, зазначає Кофман, ця битва зводиться до відносного балансу виснаження.
"Ситуацію, яка наближається до цієї зими, я б оцінив так, що західні країни мають кращі можливості для підтримки військових зусиль України. Це хороші новини. Але я бачу проблеми в здатності Заходу забезпечити Україні вирішальну перевагу в черговій наступальній операції. Тому що це вимагало б значного запасу артилерійських боєприпасів. Зрозуміло, що звільняти територію буде все важче", — додав Кофман.
Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що війна в Україні не закінчиться доти, допоки одна зі сторін "не досягне своїх політичних цілей" військовим шляхом чи шляхом переговорів. Проте зараз "цей час ще не настав".