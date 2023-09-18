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Контрнаступление ВСУ переходит в решающую фазу, — американский аналитик

18 сентября 2023 00:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Контрнаступление ВСУ переходит в решающую фазу, — американский аналитик
Бойцы ВСУ готовы к бою. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на фронте переходит в решающую стадию. И у наших бойцов есть все шансы полностью прорвать русскую оборону.

В этом убежден американский военный аналитик Майкл Кофман. Об этом пишет издание Der Spiegel.

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Американский военный аналитик Майкл Кофман считает, что у украинских войск реалистические шансы на прорыв в контрнаступлении, если у них не закончатся боеприпасы.

"За последние пару недель импульс набрал обороты, и динамика несколько изменилась. Военные действия, конечно, могут происходить нелинейно. Если российские военные истощены, и у них нет дополнительных резервов, чтобы бросить их в бой, это может поставить российские силы в ненадежное положение. Боюсь, это не салонная игра, где можно играть и легко предсказать результаты", — заметил аналитик.

Сейчас свои стратегические резервы развернула как Украина, так и Россия. Поэтому, отмечает Кофман, это сражение сводится к относительному балансу истощения.

"Ситуацию, которая приближается к этой зиме, я бы оценил так, что у западных стран есть лучшие возможности для поддержки военных усилий Украины. Это хорошие новости. Но я вижу проблемы в способности Запада обеспечить Украине решающее преимущество в очередной наступательной операции. Потому что это требовало бы значительного запаса артиллерийских боеприпасов. Понятно, что освобождать территорию будет все труднее", — добавил Кофман.

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что война в Украине не закончится до тех пор, пока одна из сторон "не достигнет своих политических целей" военным путем или путем переговоров. Однако сейчас "это время еще не пришло".

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