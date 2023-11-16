Костін розповів з яких областей України росіяни викрали найбільше дітей

Генпрокурор Андрій Костін. Фото: Офіс генерального прокурора

Генпрокурор України Андрій Костін розповів про створення нових механізмів для повернення українських дітей, викрадених Росією. Відомо про близько 20 тисяч незаконно переміщених дітей. Наразі найбільша кількість саме із Донецької області.

Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора.

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Кількість викрадених український дітей внаслідок війни

Наразі відомо про 19546 викрадених дітей. Найбільша кількість припадає на Донецьку (13,6 тис.), Херсонську (1,6 тис.), Запорізьку (1,3 тис.) та Луганську області (1,1 тис.). Також є незаконні переміщенні дітей з Харківської, Миколаївської, Чернігівської, Сумської та Київської областей.

Прокурори спеціальної групи збирають та аналізують інформацію про депортованих дітей. Вони розслідують злочини, що несуть геноцидний характер. Костін додав, що в Україну вже повернуто 386 дітей.

"Комусь може здаватися ця цифра незначною в порівнянні з кількістю депортованих. Але за кожним таким фактом – життя дітей та цілих родин, які чекають на повернення, а також зусилля величезної кількості людей. Кожна історія повернення унікальна, але більшість із них в деталях ми зможемо розповісти лише після перемоги", — вказав Костін.

Засудження пропагандиста Армена Гаспаряна

За словами, генпрокурора принциповим є рішення щодо російського злочинця Армена Гаспаряна. Він був заочно засуджений до 10 років тримання під вартою за агітацію до геноциду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

"Він закликав провести так звану денацифікацію України, тобто, фактично закликав до геноциду українського народу. Це вже другий вирок російським пропагандистам: перший винесено в лютому 2023 року Антону Красовському, який закликав топити українських дітей у річці. І таких вироків буде більше", — повідомив Андрій Костін.

Нові механізми пошуку депортованих дітей

Костін розповів про міжнародну конференцію "United for Justice. War Сrimes against Ukrainian Children". Вона відбудеться 20 листопада цього року в Торонто (Канада).

"Головна мета нашої конференції — пошук шляхів для створення ефективних механізмів повернення українських дітей та притягнення до відповідальності усіх причетних до їхньої депортації", — підсумував генпрокурор.

Нагадаємо, в Офісі генерального прокурора використовуватимуть штучний інтелект для того, аби доводити воєнні злочини російських окупантів. Загалом Україна використовує сучасні технології для документування та розслідування таких справ.

Упродовж тижня Україні вдалося повернути на підконтрольні їй території шістьох дітей, депортованих Росією. З-поміж них двоє є сиротами.