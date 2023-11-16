Костин рассказал из каких областей Украины россияне похитили больше всего детей

Генпрокурор Андрей Костин. Фото: Офис генерального прокурора

Генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал о создании новых механизмов для возвращения украинских детей, похищенных Россией. Известно около 20 тысяч незаконно перемещенных детей. Сейчас самое большое количество именно из Донецкой области.

Об этом сообщается в Офисе генерального прокурора.

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Пока известно о 19546 похищенных детей. Больше всего приходится на Донецкую (13,6 тыс.), Херсонскую (1,6 тыс.), Запорожскую (1,3 тыс.) и Луганскую области (1,1 тыс.). Также имеются незаконные перемещения детей из Харьковской, Николаевской, Черниговской, Сумской и Киевской областей.

Прокуроры специальной группы собирают и анализируют информацию о депортированных детях. Они расследуют преступления, несущие геноцидный характер. Костин добавил, что в Украину уже возвращено 386 детей.

"Кому-то может казаться эта цифра незначительной по сравнению с количеством депортированных. Но по каждому такому факту — жизнь детей и целых семей, ожидающих возвращения, а также усилия огромного количества людей. Каждая история возвращения уникальна, но большинство из них в деталях мы сможем рассказать только после победы" , — указал Костин.

Осуждение пропагандиста Армена Гаспаряна

По словам, генпрокурора принципиально решение в отношении российского преступника Армена Гаспаряна. Он был заочно приговорен к 10 годам держания под стражей за агитацию геноцида и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Он призвал провести так называемую денацификацию Украины, то есть фактически призвал к геноциду украинского народа. Это уже второй приговор российским пропагандистам: первый вынесен в феврале 2023 года Антону Красовскому, который призвал топить украинских детей в реке. И таких приговоров будет больше" , — сообщил Андрей Костин.

Новые механизмы поиска депортированных детей

Костин рассказал о международной конференции "United for Justice. War Сrimes against Ukrainian Children". Она состоится 20 ноября в Торонто (Канада).

"Главная цель нашей конференции — поиск путей для создания эффективных механизмов возвращения украинских детей и привлечения к ответственности всех причастных к их депортации" , — подытожил генпрокурор.

Напомним, в Офисе генерального прокурора будут использовать искусственный интеллект для того, чтобы доказывать военные преступления российских оккупантов. В целом, Украина использует современные технологии для документирования и расследования таких дел.

В течение недели Украине удалось вернуть на подконтрольные ей территории шестерых детей, депортированных Россией. Среди них двое являются сиротами.