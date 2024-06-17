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Костін заявив, що Росія що 10 хвилин скоює злочин проти України

17 червня 2024 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія кожні 10 хвилин скоює злочин проти України — Андрій Костін
Генпрокурор України Андрій Костін. Фото: Микола Тис / УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що Російська Федерація кожні 10 хвилин скоює воєнний злочин проти України та її народу. За його словами, наразі зафіксовано близько 130 тисяч таких порушень Росії.

Про це Андрій Костін повідомив у Facebook у неділю, 16 червня.

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"На сьогодні ми задокументували майже 130 000 воєнних злочинів. Це означає в середньому 150 злочинів на день. Кожні 10 хвилин Росія вчиняє злочин проти України та українців", — зазначив Костін.

Генпрокурор наголосив на необхідності, що світова спільнота має чути такі історії, щоб розуміти тяжкість злочинів, до яких вдається Росія на території України.

Андрій Костін про кількість воєнних злочинів Росії в Україні
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки генпрокурора Андрія Костіна

Нагадаємо, Костін також розповів, що росіяни скоїли понад 3800 воєнних злочинів щодо українських дітей. За його словами, це насильство, поранення, нелюдське поводження, тортури.

Також нещодавно генпрокурор заявив, що до 90% українських військовополонених у Росії зазнають різного роду катувань, нелюдського ставлення та насильства.

Додамо, що Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження російських окупантів з українськими військовополоненими. Таку ситуацію виявили на Харківському напрямку, правоохоронці заявили про щонайменше два воєнні злочини.

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закон

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