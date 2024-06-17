Россия каждые 10 минут совершает преступление против Украины — Андрей Костин

Генпрокурор Украины Андрей Костин. Фото: Николай Тис / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что Российская Федерация каждые 10 минут совершает военное преступление против Украины и ее народа. По его словам, в настоящее время зафиксировано около 130 тысяч подобных нарушений России.

Об этом Андрей Костин сообщил в Facebook в воскресенье, 16 июня.

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"На сегодняшний день мы задокументировали почти 130 000 военных преступлений. Это означает в среднем 150 преступлений в день. Каждые 10 минут Россия совершает преступление против Украины и украинцев", — отметил Костин.

Генпрокурор подчеркнул необходимость, что мировое сообщество должно слышать такие истории, чтобы понимать тяжесть преступлений, к которым прибегает Россия на территории Украины.

Скриншот сообщения с Facebook-страницы генпрокурора Андрея Костина

Напомним, Костин также рассказал, что россияне совершили более 3800 военных преступлений в отношении украинских детей По его словам, это насилие, ранение, бесчеловечное обращение, пытки.

Также недавно генпрокурор заявил, что до 90% украинских военнопленных в России подвергаются разного рода пыткам, бесчеловечному отношению и насилию.

Добавим, что Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту жестокого обращения российских оккупантов с украинскими военнопленными. Такую ситуацию обнаружили на Харьковском направлении, правоохранители заявили о по меньшей мере двух военных преступлениях.