Кожен повинен мати вдома кулемет, — Данілов

Секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Фото: скріншот

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що кожен українець повинен мати вдома зброю. Адже Росію ми нікуди не відсунемо.

Про це Данілов повідомив в інтервʼю Наталії Мосейчук.

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Данілов про легалізацію зброї

Олексій Данілов дав інтервʼю українській телеведучій Наталії Мосейчук. Зокрема, секретар РНБО висловився щодо перспектив майбутніх відносин з Росією та легалізації зброї.

"Я прихильник того, що ми ж Росію нікуди не відсунемо від своїх кордонів. Ми постійно маємо бути готові до будь-яких процесів, і кожен має мати вдома кулемет для того, щоб захищати", — заявив Данілов.

На думку секретаря РНБО, наявність вдома зброї допоможе українцям почуватися більш захищено у разі виникнення збройних конфліктів у майбутньому.

Також Олексій Данілов наголосив, що, звісно, повинні бути правила поводження зі зброєю і обережне використання.

Нагадаємо, в Україні з червня працює Єдиний реєстр зброї. Там можна в електронному форматі подати заявку на отримання дозволу на зброю, прикріпивши необхідні документи.