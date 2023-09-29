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Кожен повинен мати вдома кулемет, — Данілов

29 вересня 2023 13:21
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Кожен повинен мати вдома кулемет, — Данілов
Секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Фото: скріншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що кожен українець повинен мати вдома зброю. Адже Росію ми нікуди не відсунемо. 

Про це Данілов повідомив в інтервʼю Наталії Мосейчук

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Данілов про легалізацію зброї 

Олексій Данілов дав інтервʼю українській телеведучій Наталії Мосейчук. Зокрема, секретар РНБО висловився щодо перспектив майбутніх відносин з Росією та легалізації зброї. 

"Я прихильник того, що ми ж Росію нікуди не відсунемо від своїх кордонів. Ми постійно маємо бути готові до будь-яких процесів, і кожен має мати вдома кулемет для того, щоб захищати", — заявив Данілов. 

На думку секретаря РНБО, наявність вдома зброї допоможе українцям почуватися більш захищено у разі виникнення збройних конфліктів у майбутньому. 

Також Олексій Данілов наголосив, що, звісно, повинні бути правила поводження зі зброєю і обережне використання. 

Нагадаємо, в Україні з червня працює Єдиний реєстр зброї. Там можна в електронному форматі подати заявку на отримання дозволу на зброю, прикріпивши необхідні документи. 

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