Каждый должен иметь дома пулемет, — Данилов

Секретарь совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Фото: скриншот

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у каждого украинца должно быть дома оружие. Ведь Россию мы никуда не отодвинем.

Об этом Данилов сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

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Данилов о легализации оружия

Алексей Данилов дал интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук. В частности, секретарь СНБО высказался по поводу перспектив будущих отношений с Россией и легализации оружия.

"Я сторонник того, что мы же Россию никуда не отодвинем от своих границ. Мы постоянно должны быть готовы к любым процессам, и каждый должен иметь дома пулемет для того, чтобы защищать", — заявил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, наличие дома оружия поможет украинцам чувствовать себя более защищенным в случае возникновения вооруженных конфликтов в будущем.

Также Алексей Данилов подчеркнул, что, конечно, должны быть правила обращения с оружием и аккуратное использование.

Напомним, в Украине с июня работает Единый реестр оружия. Там можно в электронном формате подать заявку на получение оружейного разрешения, прикрепив необходимые документы.