Кремль використовує статус "іноагента" для маніпулювання росіянами, — розвідка Британії

Кремль у Москві. Фото: росЗМІ

Вище керівництво РФ використовує поняття "іноземний агент" для того, щоб маніпулювати громадською думкою для підтримки антизахідного та провоєнного курсу держави. Про це свідчать результати опитування російського державного центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ).

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

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Повідомляється, що Російський центр вивчення громадської думки (ВЦИОМ) провів опитування щодо ставлення росіян до людей та організацій, які зареєстровані як "іноземні агенти". Результати дослідження оприлюднили 26 вересня 2023 року.

Відтак, 61% опитаних росіян вважають, що "іногенти" — це зрадники, які поширюють брехню про Росію.

"Після повномасштабного вторгнення Росія розширила законодавство про іноземних агентів. Ці заходи суттєво звужують інформаційний простір усередині РФ, через що стає дедалі важче сформулювати будь-яку точку зору, у тому числі незгодну з приводу війни, яка відхиляється від офіційної лінії", — йдеться у повідомленні.

Дані розвідки Британії. Фото: Ministry of Defence

Нагадаємо, в РФ випадково розкрили адреси секретних військових будівель, установ і шпигунських будинків у Москві та Санкт-Петербурзі. У документі перераховано об'єкти, де не повинно бути "відключень електроенергії".