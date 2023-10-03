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Кремль использует статус "иноагента" для манипулирования россиянами, — разведка Британии

3 октября 2023 12:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кремль использует статус "иноагента" для манипулирования россиянами, — разведка Британии
Кремль в Москве. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Высшее руководство РФ использует понятие "иностранный агент" для того, чтобы манипулировать общественным мнением для поддержки антизападного и провоенного курса государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса российского государственного центра исследования публичного представления (ВЦИОМ).

Об этом сообщает разведка Великобритании.

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Сообщается, что Российский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос относительно отношения россиян к людям и организациям, зарегистрированным как "иностранные агенты". Результаты исследования были обнародованы 26 сентября 2023 года.

Следовательно, 61% опрошенных россиян считают, что "иногенты" — это предатели, распространяющие ложь о России.

"После полномасштабного вторжения Россия расширила законодательство об иностранных агентах. Эти меры существенно сужают информационное пространство внутри РФ, из-за чего становится все труднее сформулировать любую точку зрения, в том числе несогласную по поводу войны, которая отклоняется от официальной линии", — говорится в сообщении.

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Данные разведки Великобритании. Фото: Ministry of Defence

Напомним, в РФ случайно раскрыли адреса секретных военных построек, учреждений и шпионских домов в Москве и Санкт-Петербурге. В документе перечислены объекты, где не должно быть "отключений электроэнергии".

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