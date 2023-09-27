Ракети Storm Shadow, які російські об’єкти стануть наступними цілями

Крилата ракета Storm Shadow. Фото: "Мілітарний"

Українська армія уже активно використовує західну далекобійну зброю — британсько-французькі ракети Storm Shadow/SCALP, завдавши цими крилатими ракетами нищівних ударів по російських військових об’єктах на окупованих територіях України. Про успіхи та перспективи цієї зброї — у сьогоднішньому матеріалі.

Перші успіхи європейських ракет

Західні партнери України по антиросійській коаліції Рамштайн з початку повномасштабної російсько-української війни почали надавати Збройним силам України різноманітне озброєння, потрібне для успішної оборони своєї території від окупаційних військ. Після того, як перша атака росіян, так званий бліцкриг, ідея якого була сформульована у фразі "Київ за три дні", була відбита — поступово українські захисники почали переходити від глухої оборони до контратак.

Читайте також:

Несподіваний і дуже успішний контрнаступ на Харківщині, а потім і звільнення правобережної частини Херсонської області разом із обласним центром продемонстрували, що Сили оборони України можуть ефективно проводити атакувальні операції. Крім того, на момент завершення 2022 року ЗСУ уже використовували західні ракетні системи залпового вогню. Усе це, а також знищення українськими ракетами "Нептун" ракетного крейсера "Москва", флагмана Чорноморського флоту РФ, продемонструвало Заходу, що Україна, з одного боку, уміє використовувати серйозну, високотехнологічну зброю, а з іншого — потребує далекобійну зброю для успішного звільнення своєї території від російських окупантів.

Тож 2023 року ЗСУ почали отримувати перші далекобійні ракети. Йдеться про британські крилаті ракети Storm Shadow та французькі SCALP (фактично це одні і ті ж зразки зброї, просто виробляються у різних країнах). Ця зброя дозволила українській армії завдавати ударів по важливих об’єктах у тилу російського окупаційного контингенту.

Так, у травні тодішній міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ракети Storm Shadow/SCALP уже використовувалися на театрі воєнних дій — і кожного разу це використання було успішним і ефективним. Уперше відкрито заговорили про британсько-французьку далекобійну зброю у червні після удару по мостах через Сиваш. У липні, за неофіційною інформацією, завдяки удару Storm Shadow в окупованому Бердянську був знищений російський генерал-лейтенант Олег Цоков. А у вересні ця, уже легендарна зброя дуже точно і влучно відпрацювала по великому десантному кораблі "Мінськ" та підводному човну "Ростов-на-Дону", які стояли у сухих доках Севастопольського морського заводу. Це, до речі, була перше в історії ураження крилатою ракетою субмарини, тож Storm Shadow увійшли в аннали світових воєн.

А після цього крилаті ракети завдали точного удару по будівлі штабу Чорноморського флоту РФ у тому ж Севастополі, де, за інформацією ССО ЗСУ, був ліквідований серед десятків інших російських морських офіцерів і командувач ЧФ, адмірал Віктор Соколов.

Головний майбутній об’єкт для крилатих ракет

Чого очікувати від західної далекобійної зброї у наступні місяці? Перш за все — це удару по Кримському мосту. І для цього є ціла низка підстав та причин.

По-перше, удари по Сивашу, Севастополю, по аеродрому в Саках, який мав місце уже після атаки на "Мінськ" та "Ростов-на-Дону", продемонстрували, що українські льотчики успішно освоїли цю високоточну західну зброю. Тож навіть такий важкодоступний об’єкт, як міст, що поєднує окупований Крим та Російську Федерацію, цілком може стати мішенню для Повітряних сил ЗС України. Особливо коли вони отримають американські винищувачі F-16.

Крім того, після просування південного фронту до Азовського моря транспортно-логістичний коридор до Криму та лівобережної частини Херсонської області через Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь рано чи пізно буде остаточно перерізаний. Фактично він і зараз уже перебуває під вогневим контролем української армії, і єдине, на що можуть сподіватися окупанти під час використання цього напрямку для перекидання військ, зброї та боєприпасів — це на те, що крилатих ракет у ЗСУ не так багато, аби використовувати для справді масованих ударів.

Тож фактично країна-агресор залишається із однією транспортною артерією – мостом через Керченську протоку. І знищення цього мосту означатиме фактичну капітуляцію окупаційного контингенту не тільки в Криму, а і в Херсонській області, оскільки російські війська у цих українських регіонах рано чи пізно залишаться без підтримки і поповнення. Саме тому Кримський міст у будь-якому випадку залишається ціллю номер один.

Не тільки логістика, а і військові об’єкти

Втім, як пояснювали Новинам.LIVE військові експерти, наприклад, полковник ЗСУ Петро Черник, для подібних ударів ЗСУ вигідніше використовувати навіть не крилаті ракети, а американські балістичні ракети ATACMS. За словами Черника, вони менш вразливі для російських систем ППО (яких в Криму усе менше після чергових успішних атак Сил оборони України), а по-друге, їх банально можна отримати значно більше, ніж ми маємо у своєму розпорядження Storm Shadow/SCALP.

Тож можна припустити, що Керченський міст українські війська атакуватимуть американською балістикою, як тільки отримають її у своє розпорядження. Які ж в такому випадку цілі стануть першочерговими для британсько-французьких крилатих ракет?

Частково на це уже дали відповідь вересневі атаки. Це будуть військові об’єкти на окупованих територіях, які розташовані значно ближче до зони роботи Повітряних сил, ніж Керченський міст. Власне, Севморзавод у Севастополі та аеродром в Саках (а також у Джанкої та аеродром Бельбек під Севастополем) стали чудовою ілюстрацією роботи Storm Shadow.

Варто припустити, що ЗСУ і надалі будуть завдавати ударів по таких військових об’єктах — у Криму, на лівобережжі Херсонщини та на півдні Запорізької областей. Зокрема, під ударом західних крилатих ракет рано чи пізно опиняться два ключові порти на Азовському морі – Бердянськ і Маріуполь. Та і окупований росіянами Маріуполь, перетворений ними на величезну військову базу (звідси постійно іде постачання військ та зброї на Запоріжжя і у напрямку Старомлинівки, де українські війська близькі до повного прориву "лінії Суровікіна") — є бажаною ціллю для українських льотчиків.

Реальна, а не вигадана, як у росіян, високоточність західних крилатих ракет дозволяє завдавати ударів винятково по військовим цілям. Тож, зважаючи на неодноразові заяви про можливість звільнити Крим уже найближчим часом, Storm Shadow/SCALP і надалі використовуватимуться для двох основних бойових завдань.

По-перше, це перерізання логістичних маршрутів з Донбасу та Ростовської області РФ на південь України. Зокрема, ми ще побачимо удари по мостах через Сиваш, які остаточно знищать цю можливість постачання зброї та живої сили на південь Запорізької області.

По-друге, почастішають удари по скупченню російських військ та окупаційній техніці, перш за все, по системах ППО, РЕБ та артилерійських підрозділах. Українській армії, яка близька до серйозного прориву на Бердянському та Мелітопольському напрямку, потрібна перевага у повітрі — і британсько-французька далекобійна зброя здатна цю перевагу забезпечити. Вереснева атака на аеродроми в Криму продемонструвала це уповні. І, наскільки можна зрозуміти стратегію Генерального штабу ЗСУ, той удар був тільки початком активних бойових дій на цьому напрямку.