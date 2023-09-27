Ракеты Storm Shadow, которые российские объекты станут следующими целями

Крылатая ракета Storm Shadow. Фото: "Милитарный"

Украинская армия уже активно использует западное дальнобойное оружие — британско-французские ракеты Storm Shadow/SCALP, нанеся этими крылатыми ракетами сокрушительные удары по российским военным объектам на оккупированных территориях Украины. Об успехах и перспективах этого оружия — в сегодняшнем материале.

Первые успехи европейских ракет

Западные партнеры Украины по антироссийской коалиции Рамштайн с начала полномасштабной российско-украинской войны начали предоставлять Вооруженным силам Украины разнообразное вооружение, необходимое для успешной обороны своей территории от оккупационных войск. После того, как первая атака россиян, так называемый блицкриг, идея которого была сформулирована во фразе "Киев за три дня", была отбита — постепенно украинские защитники начали переходить от глухой обороны к контратакам.

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Неожиданное и очень успешное контрнаступление в Харьковской области, а затем и освобождение правобережной части Херсонской области вместе с областным центром продемонстрировали, что Силы обороны Украины могут эффективно проводить атакующие операции. Кроме того, к моменту завершения 2022 года ВСУ уже использовали западные ракетные системы залпового огня. Все это, а также уничтожение украинскими ракетами "Нептун" ракетного крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота РФ, продемонстрировало Западу, что Украина, с одной стороны, умеет использовать серьезное, высокотехнологичное оружие, а с другой — нуждается в дальнобойном оружии для успешного освобождения своего территории от российских окупантов.

Поэтому в 2023 году ВСУ начали получать первые дальнобойные ракеты. Речь идет о британских крылатых ракетах Storm Shadow и французских SCALP (фактически это одни и те же образцы оружия, просто производятся в разных странах). Это оружие позволило украинской армии наносить удары по важным объектам в тылу российского оккупационного контингента.

Так, в мае тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ракеты Storm Shadow/SCALP уже использовались на театре военных действий, и каждый раз это использование было успешным и эффективным. Впервые открыто заговорили о британско-французском дальнобойном оружии в июне после удара по мостам через Сиваш. В июле, по неофициальной информации, благодаря удару Storm Shadow в оккупированном Бердянске был уничтожен российский генерал-лейтенант Олег Цоков. А в сентябре это уже легендарное оружие очень точно и точно отработало по большому десантному корабле "Минск" и подводной лодке "Ростов-на-Дону", которые стояли в сухих доках Севастопольского морского завода. Это, кстати, было первым в истории поражения крылатой ракетой субмарины, поэтому Storm Shadow вошли в анналы мировых войн.

А после этого крылатые ракеты нанесли точный удар по зданию штаба Черноморского флота РФ в том же Севастополе, где, по информации ССО ВСУ, был ликвидирован среди десятков других российских морских офицеров и командующий ЧФ, адмирал Виктор Соколов.

Главный будущий объект для крылатых ракет

Чего ждать от западного дальнобойного орудия в последующие месяцы? Прежде всего – это удар по Крымскому мосту. И для этого есть целый ряд оснований и причин.

Во-первых, удары по Сивашу, Севастополю, аэродрому в Саках, который имел место уже после атаки на "Минск" и "Ростов-на-Дону", продемонстрировали, что украинские летчики успешно освоили это высокоточное западное оружие. Так что даже такой труднодоступный объект, как мост, объединяющий оккупированный Крым и Российскую Федерацию, вполне может стать мишенью для Воздушных сил ВС Украины. Особенно, когда они получат американские истребители F-16.

Кроме того, после продвижения южного фронта к Азовому морю транспортно-логистический коридор в Крым и левобережную часть Херсонской области через Мариуполь-Бердянск-Мелитополь рано или поздно будет окончательно перерезан. Фактически он и сейчас уже находится под огненным контролем украинской армии, и единственное, на что могут надеяться оккупанты во время использования этого направления для опрокидывания войск, оружия и боеприпасов — это то, что крылатых ракет в ВСУ не так много, чтобы использовать для действительно массированных ударов.

Поэтому фактически страна-агрессор остается с одной транспортной артерией – мостом через Керченский пролив. И уничтожение этого моста означает фактическую капитуляцию оккупационного контингента не только в Крыму, но и в Херсонской области, поскольку российские войска в этих украинских регионах рано или поздно останутся без поддержки и пополнения. Поэтому Крымский мост в любом случае остается целью номер один.

Не только логистика, но и военные объекты

Впрочем, как объясняли Новинам.LIVE военные эксперты, например, полковник ВСУ Петр Черник, для подобных ударов ВСУ выгоднее использовать даже не крылатые ракеты, а американские баллистические ракеты ATACMS. По словам Черника, они менее уязвимы для российских систем ПВО (которых в Крыму все меньше после очередных успешных атак Сил обороны Украины), а во-вторых, их банально можно получить гораздо больше, чем мы располагаем Storm Shadow/SCALP.

Можно предположить, что Керченский мост украинские войска будут атаковать американской баллистикой, как только получат ее в свое распоряжение. Какие же в таком случае цели станут первоочередными для британско-французских крылатых ракет?

Частично на это уже ответили сентябрьские атаки. Это будут военные объекты на оккупированных территориях, которые расположены гораздо ближе к зоне работы Воздушных сил, чем Керченский мост. Севморзавод в Севастополе и аэродром в Саках (а также в Джанкое и аэродром Бельбек под Севастополем) стали прекрасной иллюстрацией работы Storm Shadow.

Следует предположить, что ВСУ и дальше будут наносить удары по таким военным объектам — в Крыму, на левобережье Херсонской облкасти и на юге Запорожской областей. В частности, под ударом западных крылатых ракет рано или поздно окажутся два ключевых порта на Азовском море – Бердянск и Мариуполь. Да и оккупированный россиянами Мариуполь, превращенный ими в огромную военную базу (отсюда постоянно идет поставка войск и оружия на Запорожье и в направлении Старомлыновки, где украинские войска близки к полному прорыву "линии Суровикина") — желанная цель для украинских летчиков.

Реальная, а не придуманная, как у россиян, высокоточность западных крылатых ракет позволяет наносить удары исключительно по военным целям. Поэтому, учитывая неоднократные заявления о возможности освободить Крым уже в ближайшее время, Storm Shadow/SCALP будут и дальше использоваться для двух основных боевых задач.

Во-первых, это перерезание логистических маршрутов из Донбасса и Ростовской области РФ на юг Украины. В частности, мы увидим удары по мостам через Сиваш, которые окончательно уничтожат эту возможность поставки оружия и живой силы на юг Запорожской области.

Во-вторых, участятся удары по скоплению российских войск и оккупационной технике, прежде всего, по системам ПВО, РЭБ и артиллерийским подразделениям. Украинской армии, близкой к серьезному прорыву на Бердянском и Мелитопольском направлении, нужно преимущество в воздухе — и британско-французское дальнобойное оружие способно это преимущество обеспечить. Сентябрьская атака на аэродромы в Крыму продемонстрировала это полностью. И насколько можно понять стратегию Генерального штаба ВСУ, этот удар был только началом активных боевых действий в этом направлении.