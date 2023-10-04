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Кримський міст може не дожити до другої річниці жовтневого вибуху: що для цього потрібно

4 жовтня 2023 06:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Кримський міст може не дожити до другої річниці жовтневого вибуху: що для цього потрібно
Наслідки першого вибуху на Кримському мосту, 8 жовтня 2022 року. Фото: російські Telegram-канали
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Отримавши досвід успішного удару по Кримському мосту, за наступні 12 місяців українська армія може повністю зупинити рух цією спорудою, що серйозно ускладнить військову логістику окупантів. Для цього достатньо буде чотирьох точних ударів по полотну мостової структури.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Вітчизняні ракети проти Кримського мосту

Прогнозуючи майбутнє мосту, який поки що пов’язує окупований Крим із Російською Федерацією, Дмитро Снєгирьов зазначив, що дуже важливим у цьому питанні є модернізація вітчизняних ракетних систем, зокрема йдеться про "Нептун".

"Крім того, інформація про перенесення частини виробничого процесу і ракетного, скоріш за все, також за межі України означатиме, що наша армія невдовзі отримає достатньо вітчизняної зброї", — підкреслив експерт.

І ця зброя, на думку Снєгирьова, також буде використана проти Кримського мосту.

Кримський міст може припинити свою роботу

Тож є усі підстави вважати, що після пристрілки, яка мала місце за час першого року після жовтневого вибуху, українська армія може перейти до знищення принаймні частини Кримського мосту, що припинить його існування як логістичної складової.

"Причому для цього можна і не влучати у опори, а бити по полотну — звісно, для цього потрібно щонайменше чотири точні удари, але такий варіант є", — пояснив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, уранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту, що з'єднує Росію та окупований півострів, стався вибух, який спровокував пожежу. Людей припинили пускати на дорожню споруду.

У ГУР згодом заявили, що Кримський міст, який постраждав на початку жовтня 2022 року, буде зруйновано. За словами керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, ця конструкція нікому не буде потрібна.

17 липня уже 2023 року під ранок на Кримському мосту знову стався вибух. Внаслідок атаки української ракети обвалився один із прольотів мосту. 

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