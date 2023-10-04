Крымский мост может не дожить до второй годовщины октябрьского взрыва: что для этого нужно

Результаты первого взрыва на Крымском мосту, 8 октября 2022 года. Фото: российские Telegram-каналы

Получив опыт успешного удара по Крымскому мосту, за следующие 12 месяцев украинская армия может полностью остановить движение этим сооружением, что серьезно усложнит военную логистику оккупантов. Для этого достаточно будет четырех точных ударов по полотну мостовой структуры.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Отечественные ракеты против Крымского моста

Прогнозируя будущее моста, который пока связывает оккупированный Крым с Российской Федерацией, Дмитрий Снегирев отметил, что очень важна в этом вопросе модернизация отечественных ракетных систем, в частности речь идет о "Нептуне".

"Кроме того, информация о переносе части производственного процесса — и ракетного, скорее всего, также — за пределы Украины будет означать, что наша армия вскоре получит достаточное отечественное оружие", — подчеркнул эксперт.

И это оружие, по мнению Снегирева, также будет использовано против Крымского моста.

Крымский мост может прекратить свою работу

Поэтому есть все основания полагать, что после пристрелки, произошедшей за время первого года после октябрьского взрыва, украинская армия может перейти к уничтожению по крайней мере части Крымского моста, что прекратит его существование как логистической составляющей.

"Причем для этого можно и не попадать в опоры, а бить по полотну — конечно, для этого требуется не менее четырех точных ударов, но такой вариант есть", — пояснил Дмитрий Снегирев.

Напомним, утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный полуостров, произошел взрыв, спровоцировавший пожар. Людей перестали пускать на дорожное сооружение.

В ГУР впоследствии заявили, что пострадавший в начале октября 2022 года Крымский мост будет разрушен. По словам руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, эта конструкция никому не потребуется.

17 июля уже в 2023 году под утро на Крымском мосту снова произошел взрыв. В результате атаки украинской ракеты обрушился один из пролетов моста.