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Кривий Ріг сколихнули потужні вибухи — чим завдає ударів ворог

15 серпня 2024 23:48
оновлено: 23:57
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Кривому Розі зараз 15 серпня — атака "шахедів" на місто
Пожежа після вибуху. Ілюстративне фото: RINA/Kurir
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Кривому Розі Дніпропетровської області зараз 15 серпня пролунали близько 23:44. Повітряні сили попередили про загрозу ударних безпілотників для мешканців міста.

Про це повідомляє видання "Суспільне. Дніпро" в Telegram.

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Вибухи в Кривому Розі зараз 15 серпня

За даними ЗМІ, у Кривому Розі було чути вибух.

Вибухи в Кривому Розі ввечері 15 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Суспільне Дніпро"

Незадовго до цього Повітряні сили повідомляли, що в бік Кривого Рогу летить "шахед".

Атака БпЛА на Кривий Ріг 15 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі в низці областей оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою ударних безпілотників.

Обстріл Дніпропетровської області ввечері 15 серпня
Повітряна тривога в Україні 15 серпня. Фото: alerts.in.ua

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