Вибухи в Кривому Розі зараз 15 серпня — атака "шахедів" на місто

Кривий Ріг сколихнули потужні вибухи — чим завдає ударів ворог
15 серпня 2024 23:48
оновлено: 23:57
Пожежа після вибуху. Ілюстративне фото: RINA/Kurir
Вибухи в Кривому Розі Дніпропетровської області зараз 15 серпня пролунали близько 23:44. Повітряні сили попередили про загрозу ударних безпілотників для мешканців міста.
Про це повідомляє видання "Суспільне. Дніпро" в Telegram.
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За даними ЗМІ, у Кривому Розі було чути вибух.
Незадовго до цього Повітряні сили повідомляли, що в бік Кривого Рогу летить "шахед".
Наразі в низці областей оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою ударних безпілотників.
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