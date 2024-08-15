Вибухи в Кривому Розі зараз 15 серпня — атака "шахедів" на місто

Пожежа після вибуху. Ілюстративне фото: RINA/Kurir

Вибухи в Кривому Розі Дніпропетровської області зараз 15 серпня пролунали близько 23:44. Повітряні сили попередили про загрозу ударних безпілотників для мешканців міста.

Про це повідомляє видання "Суспільне. Дніпро" в Telegram.

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За даними ЗМІ, у Кривому Розі було чути вибух.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Суспільне Дніпро"

Незадовго до цього Повітряні сили повідомляли, що в бік Кривого Рогу летить "шахед".

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі в низці областей оголошено повітряну тривогу у зв'язку з загрозою ударних безпілотників.

Повітряна тривога в Україні 15 серпня. Фото: alerts.in.ua

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