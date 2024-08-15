Взрывы в Кривом Роге сейчас 15 августа - атака "шахедов" на город

Кривой Рог всколыхнули мощные взрывы — чем наносит удары враг
15 августа 2024 23:48
обновлено: 23:57
Пожар после взрыва. Иллюстративное фото: RINA/Kurir
Взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области сейчас 15 августа прогремели около 23:44. Воздушные силы предупредили об угрозе ударных беспилотников жителям города.
Об этом сообщает издание "Общественное. Днепр" в Telegram.
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Взрывы в Кривом Роге сейчас 15 августа
По данным СМИ, в Кривом Роге был слышен взрыв.
Незадолго до этого Воздушные силы сообщали, что в сторону Кривого Рога летит "шахед".
В настоящее время в ряде областей объявлена воздушная тревога в связи с угрозой ударных беспилотников.
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