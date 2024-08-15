Взрывы в Кривом Роге сейчас 15 августа - атака "шахедов" на город

Пожар после взрыва. Иллюстративное фото: RINA/Kurir

Взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области сейчас 15 августа прогремели около 23:44. Воздушные силы предупредили об угрозе ударных беспилотников жителям города.

Об этом сообщает издание "Общественное. Днепр" в Telegram.

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Взрывы в Кривом Роге сейчас 15 августа

По данным СМИ, в Кривом Роге был слышен взрыв.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Общественное Днепр"

Незадолго до этого Воздушные силы сообщали, что в сторону Кривого Рога летит "шахед".

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время в ряде областей объявлена воздушная тревога в связи с угрозой ударных беспилотников.

Воздушная тревога на Украине 15 августа. Фото: alerts.in.ua

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