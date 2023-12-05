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Куди зник Маркус — Сенцов розповів, що думає про колишнього командира

5 грудня 2023 11:32
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Куди зник Маркус — Сенцов розповів, що думає про колишнього командира
Колишній головний сержант бригади "Маґура" Валерій Маркус. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Офіцер ЗСУ Олег Сенцов розповів, що Валерій Маркус — "достойний воїн та сміливий боєць", і не буває людей, які не здійснюють помилок. Водночас він додав, що не може сказати, де зараз військовий і що він робить, якщо Маркус не розповідає цього сам.

Про це Олег Сенцов розповів в інтерв'ю Українській правді.

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Що Сенцов розповів про Маркуса

Як відомо, Олег Сенцов також воює у складі 47-ї бригади "Маґура", де і Валерій Маркус. Він розповів, що військовий — "дуже достойний воїн і сміливий боєць", і немає таких людей, які не помиляються. 

"Валєра — класний хлопець, але всі ми помиляємось, завжди, щось іде не так, як ти хочеш, і це абсолютно нормально", — наголосив режисер. 

Сенцов розповів, що на скандал, який відбувся влітку з Маркусом та командуванням 47-ї бригади, в "Маґурі" відреагували по-різному. Сам режисер вважає, що подібні непорозуміння мають вирішуватися всередині військового кола. 

"Треба аналізувати помилки і все це пропрацьовувати, але бажано все це робити всередині системи, без публічних виходів, бо це нічого доброго нам не дає як в публічному просторі, так і в іміджі та відносинах. Але це його рішення, в бригаді до цього відносяться по-різному", — зазначив Олег Сенцов. 

Журналісти також запитали Сенцова, де зараз перебуває Маркус і які завдання виконує, проте він відмовився відповідати на запитання. За його словами, він не може озвучити, чим займається Маркус і де він, якщо він сам не розповідає цього публічно. 

Що відомо про скандал із Маркусом 

Ще влітку, 11 липня, головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус подав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду. За його словами, наразі ситуація серед командування не дозволяє побудувати військову частину згідно з тими цінностями, які запроваджували на початку. 

Він назвав заступника командира військової частини А4699 "аморальним дегенератом" та заявив, що ця людина принижує його честь і гідність, перебуваючи в одному колективі.

Згодом командир бригади "Маґура" відреагував на демарш сержанта Маркуса. Підполковник Олександр Сак закликав усіх відкинути образи і припинити конфлікти. Головне завдання української армії зараз — звільняти окуповані території.

13 липня у бригаді "Маґура" призначили нового головного сержанта замість Валерія Маркуса. Ним став Віталій Аверін, який захищає Україну з 2014 року.

Нагадаємо, нещодавно Олег Сенцов розповів, що не вважає ймовірну втрату Авдіївки великою проблемою, адже головна проблема — не території, а люди. 

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