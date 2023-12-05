Куда пропал Маркус — Сенцов рассказал, что думает о бывшем командире

Бывший главный сержант бригады "Магура" Валерий Маркус. Фото: из соцсетей

Офицер ВСУ Олег Сенцов рассказал, что Валерий Маркус "достойный воин и смелый боец" и не бывает людей, не совершающих ошибок. В то же время он добавил, что не может сказать, где сейчас военный и что он делает, если Маркус не рассказывает об этом сам.

Об этом Олег Сенцов рассказал в интервью Украинской правде.

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Что Сенцов рассказал о Маркусе

Как известно, Олег Сенцов также служит в составе 47-й бригады "Магура", где и Валерий Маркус. Он рассказал, что военный — "очень достойный воин и смелый боец", и нет таких людей, которые не ошибаются.

"Валера — классный парень, но все мы ошибаемся, всегда что-то идет не так, как ты хочешь, и это абсолютно нормально", — подчеркнул режиссер.

Сенцов рассказал, что на скандал, произошедший летом с Маркусом и командованием 47-й бригады, в "Магуре" отреагировали по-разному. Сам режиссер считает, что подобные недоразумения должны решаться внутри военного круга.

"Надо анализировать ошибки и все это прорабатывать, но желательно все это делать внутри системы, без публичных выходов, потому что это ничего хорошего нам не дает как в публичном пространстве, так и в имидже и отношениях. Но это его решение, в бригаде к этому относят по-разному", — отметил Олег Сенцов.

Журналисты также спросили Сенцова, где находится Маркус и какие задачи выполняет, однако он отказался отвечать на вопросы. По его словам, он не может озвучить, чем занимается Маркус и где он, если он сам не рассказывает этого публично.

Что известно о скандале с Маркусом

Еще летом, 11 июля, главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Магура Валерий Маркус подал рапорт, в котором попросил перевести его на более низкую должность. По его словам, ситуация среди командования не позволяет построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые вводили в начале.

Он назвал заместителя командира воинской части А4699 "аморальным дегенератом" и заявил, что этот человек унижает его честь и достоинство, находясь в одном коллективе.

Впоследствии командир бригады Магура отреагировал на демарш сержанта Маркуса. Подполковник Александр Сак призвал всех отвергнуть оскорбления и прекратить конфликты. Главная задача украинской армии сейчас — освобождать оккупированные территории.

13 июля в бригаде "Магура" назначили нового главного сержанта вместо Валерия Маркуса. Им стал Виталий Аверин, защищающий Украину с 2014 года.

Напомним, что недавно Олег Сенцов рассказал, что не считает вероятную потерю Авдеевки большой проблемой, ведь главная проблема — не территории, а люди.