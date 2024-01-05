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Кулеба розповів різницю між "планом А" та "Б" для України

5 січня 2024 23:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кулеба розповів різницю між "планом А" та "Б" для України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS/Johanna Geron Geron
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в країни є лише "план А". Він містить в собі повне відновлення територіальної цілісності України. 

Про це Дмитро Кулеба заявив на своїй сторінці в Instagram.

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"План А" для України

"Що таке "план А"? "План А" — це повне відновлення територіальної цілісності України. Це виробництво зброї в достатній кількості для того, щоб Україна могла себе захищати, і в перспективі членство в НАТО, щоб запобігати агресіям. І третій елемент — це відновлення економіки України та всього зруйнованого з використанням заморожених російських активів та інвестицій", — заявив Кулеба.

Міністр пояснив, що "план Б", про який говорять журналісти та експерти, — це поступка російським окупантам.

"Давай тепер поговоримо про "план Б". Ми ж всі бачимо, що лунає від різних експертів та журналістів, яке їхнє бачення "плану Б". "План Б" для них — це поступка принаймні по одному з озвучених мною пунктів. Для них "план Б" — це погодитися на якісь територіальні поступки, це відмова допомагати України отримувати зброю, це не передавати Україні заморожені активи РФ. Ось про який "план Б" говорилося", — наголосив Кулеба.

За його словами, такий "план Б" Україні не потрібен.

"Тому я і кажу, що немає ніякого "плану Б". Є "план А" і ми його дотримуємось", — додав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про важливість продовження здобуття військової підтримки від західних країн для України. При цьому він наголосив на тому, що запасний варіант у разі її припинення відсутній.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на чергову атаку РФ на Київ. За його словами, російський диктатор Володимир Путін посилює терор проти нашої держави.

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