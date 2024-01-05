Кулеба рассказал разницу между "планом А" и "Б" для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Johanna Geron Geron

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у страны есть только "план А". Он включает в себя полное восстановление территориальной целостности Украины.

Об этом Дмитрий Кулеба заявил на своей странице в Instagram.

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"План А" для Украины

"Что такое "план А"? "План А" — это полное восстановление территориальной целостности Украины. Это производство оружия в достаточном количестве для того, чтобы Украина могла себя защищать, и в перспективе членство в НАТО, чтобы предотвращать агрессии. И третий элемент — это восстановление экономики Украины и всего разрушенного с использованием замороженных российских активов и инвестиций", — заявил Кулеба.

Министр объяснил, что "план Б", о котором говорят журналисты и эксперты, — это уступка российским оккупантам.

"Давай теперь поговорим о "плане Б". Мы же все видим, что звучит от разных экспертов и журналистов, какое их видение "плана Б". "План Б" для них — это уступка по крайней мере по одному из озвученных мною пунктов. Для них "план Б" — это согласиться на какие-то территориальные уступки, это отказ помогать Украине получать оружие, это не передавать Украине замороженные активы РФ. Вот о каком "плане Б" говорилось", — подчеркнул Кулеба

По его словам, такой "план Б" Украине не нужен.

"Поэтому я и говорю, что нет никакого "плана Б". Есть "план А" и мы его придерживаемся", — добавил он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о важности продолжения получения военной поддержки от западных стран для Украины. При этом он отметил, что запасной вариант в случае ее прекращения отсутствует.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на очередную атаку РФ на Киев. По его словам, российский диктатор Владимир Путин ужесточает террор против нашего государства.