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Кулеба розповів, що станеться у разі заморозки Росією війни

13 жовтня 2023 04:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кулеба розповів, що станеться у разі заморозки Росією війни
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що міжнародна підтримка має велике значення для досягнення Україною перемоги. Також, за його словами, поразка РФ у війні проти України буде для агресорки справедливою та змінить "траєкторію самої Росії".

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

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"Я переконаний, що ми зможемо пройти через всі політичні турбулентності та виборчі процеси, які генерують багато шуму, і зберегти увагу на досягненні стратегічної мети: перемоги України", — заявив міністр під час онлайн-виступу на заході німецького аналітичного центру Zentrum Liberale Moderne.

Кулеба зазначив, що Європейський союз на тлі заглиблення США у внутрішньополітичний виборчий процес збільшує свою допомогу Україні.

За його словами, не можна дати Росії змогу призупинити війну, адже це матиме катастрофічні наслідки — агресорка відновить свої сили до 2028 року й повторно нападе з новою силою.

Глава МЗС України наголосив, що лише нищівна поразка в Україні здатна протверезити Росію, адже її ціль не лише наша держава.

Нагадаємо, що Кулеба розповів про шанси нашої країни на продовження міжнародної підтримки 2024 року. Йдеться про фінансову та військову допомогу. 

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