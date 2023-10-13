Кулеба рассказал, что произойдет в случае заморозки Россией войны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международная поддержка имеет большое значение для достижения победы Украиной. Также, по его словам, поражение РФ в войне против Украины будет для агрессора справедливым и изменит "траекторию самой России".

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

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"Я убежден, что мы сможем пройти через все политические турбулентности и избирательные процессы, генерирующие много шума, и сохранить внимание на достижении стратегической цели: победы Украины", — заявил министр во время онлайн-выступления на мероприятии немецкого аналитического центра Zentrum Liberale Moderne.

Кулеба отметил, что Европейский союз на фоне углубления США во внутриполитический избирательный процесс увеличивает свою помощь Украине.

По его словам, нельзя дать России возможность приостановить войну, ведь это будет иметь катастрофические последствия — агрессор возобновит свои силы до 2028 года и повторно нападет с новой силой.

Глава МИД Украины подчеркнул, что только сокрушительное поражение в Украине способно отрезвить Россию, ведь ее цель не только наше государство.

Напомним, что Кулеба рассказал о шансах нашей страны на продолжение международной поддержки в 2024 году. Речь идет о финансовой и военной помощи.