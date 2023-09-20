Латвія оголосила про новий пакет допомоги Україні: що до нього увійшло

Глави Міноборони України та Латвії Рустем Умєров і Андріс Спрудс. Фото: Twitter

Уряд Латвії надасть Україні новий пакет оборонної допомоги. До нього увійдуть системи протиповітряної оборони та інше озброєння.

Про це пише на своїй сторінці у Twitter міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

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Під час зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим на полях "Рамштайну" новий голова Міноборони Латвії розповів про додатковий пакет озброєння в рамках допомоги Силам оборони України.

"Латвія надішле Україні додаткову військову підтримку, включаючи найважливіші можливості - додаткові міномети, системи ППО та боєприпаси великого калібру", — написав Спрудс.

Також він написав, що вірить в українську перемогу.

"Україна повинна і вона переможе!" — наголосив глава Міноборони Латвії.

Нагадаємо, Міністри оборони Латвії та Естонії підписали спільний лист на участь в ініціативі "Небесний щит", що очолюється ФРН, мета якої — європейська система оборони повітряного простору шляхом спільної закупівлі відповідних оборонних засобів та ракет до них. Після укладання угоди реалізація цієї ініціативи триватиме 3 роки. До цього Латвія повинна буде підготувати інфраструктуру та персонал.