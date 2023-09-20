Латвия объявила о новом пакете помощи Украине: что в него вошло
Правительство Латвии предоставит Украине новый пакет оборонной помощи. В него войдут системы противовоздушной обороны и другое вооружение.
Об этом пишет на своей странице в Twitter министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
Оборонная помощь Украине от Латвии
Во время встречи с украинским коллегой Рустемом Умеровым на полях "Рамштайна" новый глава Минобороны Латвии рассказал о дополнительном пакете вооружения в рамках помощи Силам обороны Украины.
"Латвия направит Украине дополнительную военную поддержку, включая важнейшие возможности — дополнительные минометы, системы ПВО и боеприпасы большого калибра",— написал Спрудс.
Также он написал, что верит в украинскую победу.
"Украина должна и она победит!" — подчеркнул глава Минобороны Латвии.
Напомним, Министры обороны Латвии и Эстонии подписали совместное письмо на участие в возглавляемой ФРГ инициативе "Небесный щит", цель которой — европейская система обороны воздушного пространства путем совместной закупки соответствующих оборонных средств и ракет к ним. После заключения соглашения реализация этой инициативы будет продолжаться три года. До этого Латвия должна будет подготовить инфраструктуру и персонал.