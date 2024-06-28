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Лавров шукає діалогу з Європою, щоб провести переговори щодо війни в Україні

28 червня 2024 12:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Лавров закликає до переговорів щодо війни в Україні, але відмовляється від діалогу з Києвом
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав до проведення переговорів щодо зупинки війни в Україні. Однак він наголосив, що Кремль не готовий домовлятися з Києвом, тому шукає діалогу з Європою.

Про це Сергій Лавров сказав на Міжнародному науково-експертному форумі "Примаковські читання", передає Bild у п'ятницю, 28 червня.

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Переговори щодо війни в Україні

За словами Лаврова, Росія нібито абсолютно відкрита для діалогу, заснованого на визнанні реальності. Москва хоче не лише зберегти окуповану територію України, а й наполягає на повній анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. 

Російський міністр зазначив, що РФ не розглядає Україну як учасника переговорів. За його словами, Кремль відмовляється від діалогу з урядом у Києві і замість цього висловлює намір спілкуватися з Європою, яка "має спільно з Москвою вирішувати майбутнє України".

ISW називає показовим той факт, що Росія збирається вести переговори з Європою, а не з урядом України. 

"Це підкреслює постійну оману Кремля про те, що не існує законної української влади, з якою Росія могла б вести переговори, і підриває статус України як суверенної країни з власними кордонами", — заявили в ISW. 

Водночас Лавров не вважає вимоги Кремля максималістськими. 

"Це мінімальні речі, які покликані забезпечити і нормальне життя України, і безпеку всього європейського регіону. Україна — так, для нинішнього режиму це гідна роль інструменту в руках Вашингтона, а для Європи це, звичайно, принизливо", — додав він.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський під час Саміту миру відповів, за яких умов долучатимуть Росію до переговорного процесу. За його словами, Москва не готова до справедливого миру.

Також радник ОП Михайло Подоляк заявив, що сталий мир для України може настати лише через поразку та капітуляцію Росії, а не через тимчасове та фіктивне перемир’я. Такий момент пояснюється п'ятьма факторами.

росія
війна
переговори
МЗС
росіяни
Україна
Європа
Сергій Лавров

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