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Лавров ищет диалог с Европой, чтобы провести переговоры по войне в Украине

28 июня 2024 12:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Лавров призывает к переговорам по войне в Украине, но отказывается от диалога с Киевом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к проведению переговоров по остановке войны в Украине. Однако он подчеркнул, что Кремль не готов договариваться с Киевом, поэтому ищет диалог с Европой.

Об этом Сергей Лавров сказал на Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", сообщает Bild в пятницу, 28 июня.

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Переговоры по войне в Украине

По словам Лаврова, Россия якобы абсолютно открыта для диалога, основанного на признании реальности. Москва хочет не только сохранить оккупированную территорию Украины, но и настаивает на полной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. 

Российский министр отметил, что РФ не рассматривает Украину как участника переговоров. По его словам, Кремль отказывается от диалога с правительством в Киеве и вместо этого выражает намерение общаться с Европой, которая "должна совместно с Москвой решать будущее Украины".

ISW называет показательным тот факт, что Россия намерена вести переговоры с Европой, а не с правительством Украины.

"Это подчеркивает постоянное заблуждение Кремля о том, что не существует законной украинской власти, с которой Россия могла бы вести переговоры, и подрывает статус Украины как суверенной страны с собственными границами", — заявили в ISW. 

В то же время Лавров не считает требования Кремля максималистскими.

"Это минимальные вещи, которые призваны обеспечить и нормальную жизнь Украины, и безопасность всего европейского региона. Украина — да, для нынешнего режима это достойная роль инструмента в руках Вашингтона, а для Европы это, конечно, унизительно", — добавил он.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский во время Саммита мира ответил, при каких условиях будут вовлекать Россию в переговорный процесс. По его словам, Москва не готова к справедливому миру.

Также советник ОП Михаил Подоляк заявил, что постоянный мир для Украины может наступить только из-за поражения и капитуляции России, а не из-за временного и фиктивного перемирия. Такой момент объясняется пятью факторами.

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война
переговоры
МИД
россияне
Украина
Европа
Сергей Лавров

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