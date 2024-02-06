Легендарні "Вовки да Вінчі" отримали нового командира — що про нього відомо

Сергій Філімонов. Фото ілюстративне: Twitter

Військовослужбовець Збройних сил України та очільник руху "Гонор" Сергій Філімонов став новим командиром батальйону "Вовки Да Вінчі". Він закликав усіх охочих приєднатися до підрозділу і наголосив, що їм потрібні не лише штурмовики.

Про це Філімонов розповів в Telegram у вівторок, 6 лютого.

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"Вовки да Вінчі" мають нового командира

"Відсьогодні я заступаю на посаду командира батальйону "Вовки Да Вінчі". Для мене велика честь бути командиром у підрозділі мого друга, підрозділі, який носить його ім'я — Дмитра Коцюбайла, на позивний "Да Вінчі"", — зазначив Філімонов.

У складі батальйону "Вовки Да Вінчі" нараховується майже 1000 бійців. Новий командир запрошує усіх бажаючих приєднуватися. Підрозділу потрібні не лише штурмовики, а й IT-спеціалісти, оператори дронів, артилеристи, бухгалтери та багато інших спеціальностей.

"Наш батальйон сповідує цінності нашого першого командира: Да Вінчі завжди ставив у пріоритет людське життя і здоров'я. У нас будуть брати участь в боях тільки підготовлені люди, готувати їх будуть наші інструктори з великим досвідом", — додав він.

Що відомо про Філімонова

Новопризначений командир розповів, що є добровольцем з 2014 року. Він брав участь у звільненні Маріуполя, Мар'їнки, боях за Іловайськ.

Після 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, Філімонов з друзями створив бойовий підрозділ "Гонор", який захищав Київську область.

Згодом у складі роти вони приєдналися до батальйону "Вовки Да Вінчі", з яким пройшли бої за Харківщину, Донеччину й Луганщину.

Хто такі "Вовки Да Вінчі"

1 окремий батальйон "Вовки Да Вінчі" імені Дмитра Коцюбайла є військовим формуванням Сухопутних військ Збройних сил України. Він воює на фронті з 2014 року. Спочатку це була штурмова рота у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".

З березня 2016 року її командиром став нині полеглий воїн Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". Він став першим добровольцем, якому за життя надали звання Героя України. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну батальйон брав участь у боях за Київ, Херсонщину, а також в контрнаступі на Харківщині.

Командир батальйону Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року в боях за Бахмут. Також серед полеглих бійців формування є актор і спортсмен Євген Світличний.

Нагадаємо, у своєму щоденному відеозверненні 7 березня Володимир Зеленський розповів про героя України з позивним "Да Вінчі", який загинув у бою.