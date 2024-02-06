Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Легендарные "Волки да Винчи" получили нового командира — что о нем известно arrow

Легендарные "Волки да Винчи" получили нового командира — что о нем известно

6 февраля 2024 13:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Легендарные "Волки да Винчи" получили нового командира — что о нем известно
Сергей Филимонов. Фото иллюстративное: Twitter
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Военнослужащий Вооруженных сил Украины и руководитель движения "Гонор" Сергей Филимонов стал новым командиром батальона "Волки Да Винчи". Он призвал всех желающих присоединиться к подразделению и подчернул, что им нужны не только штурмовики.

Об этом Филимонов рассказал в Telegram во вторник, 6 февраля.

Читайте также:

"Волки да Винчи" имеют нового командира

"С сегодняшнего дня я вступаю на должность командира батальона "Волки Да Винчи". Для меня большая честь быть командиром в подразделении моего друга, подразделении, которое носит его имя - Дмитрия Коцюбайло, на позывной "Да Винчи"", — отметил Филимонов.

В составе батальона "Волки Да Винчи" насчитывается около 1000 бойцов. Новый командир приглашает всех желающих присоединяться. Подразделения нужны не только штурмовики, но и IT-специалисты, операторы дронов, артиллеристы, бухгалтеры и многие другие специальности.

"Наш батальон исповедует ценности нашего первого командира: Да Винчи всегда ставил в приоритет человеческую жизнь и здоровье. У нас будут участвовать в боях только подготовленные люди, готовить их будут наши инструкторы с большим опытом", — добавил он.

Что известно о Филимонове

Новоназначенный командир рассказал, что является добровольцем с 2014 года. Он участвовал в освобождении Мариуполя, Марьинки, боях за Иловайск.

После 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Филимонов с друзьями создал боевое подразделение "Гонор", защищавшее Киевскую область.

Затем в составе роты они присоединились к батальону "Волки Да Винчи", с которым прошли бои за Харьковщину, Донбасс и Луганщину.

Кто такие "Волки Да Винчи"

1 отдельный батальон "Волки Да Винчи" имени Дмитрия Коцюбайло является военным формированием Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Он сражается на фронте с 2014 года. Сначала это была штурмовая рота в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

С марта 2016 года ее командиром стал ныне павший воин Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Он стал первым добровольцем, которому при жизни присвоили звание Героя Украины. Во время полномасштабного российского вторжения в Украину батальон участвовал в боях за Киев, Херсонскую область, а также в контрнаступлении на Харьковщине.

Командир батальона Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 в боях за Бахмут. Также среди павших бойцов формирования есть актер и спортсмен Евгений Светличный.

Напомним, в своем ежедневном видеообращении 7 марта Владимир Зеленский рассказал о герое Украины с позывным "Да Винчи", погибшем в бою.

война
ВСУ
Украина
армия
командир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме