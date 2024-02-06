Легендарные "Волки да Винчи" получили нового командира — что о нем известно

Сергей Филимонов. Фото иллюстративное: Twitter

Военнослужащий Вооруженных сил Украины и руководитель движения "Гонор" Сергей Филимонов стал новым командиром батальона "Волки Да Винчи". Он призвал всех желающих присоединиться к подразделению и подчернул, что им нужны не только штурмовики.

Об этом Филимонов рассказал в Telegram во вторник, 6 февраля.

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"Волки да Винчи" имеют нового командира

"С сегодняшнего дня я вступаю на должность командира батальона "Волки Да Винчи". Для меня большая честь быть командиром в подразделении моего друга, подразделении, которое носит его имя - Дмитрия Коцюбайло, на позывной "Да Винчи"", — отметил Филимонов.

В составе батальона "Волки Да Винчи" насчитывается около 1000 бойцов. Новый командир приглашает всех желающих присоединяться. Подразделения нужны не только штурмовики, но и IT-специалисты, операторы дронов, артиллеристы, бухгалтеры и многие другие специальности.

"Наш батальон исповедует ценности нашего первого командира: Да Винчи всегда ставил в приоритет человеческую жизнь и здоровье. У нас будут участвовать в боях только подготовленные люди, готовить их будут наши инструкторы с большим опытом", — добавил он.

Что известно о Филимонове

Новоназначенный командир рассказал, что является добровольцем с 2014 года. Он участвовал в освобождении Мариуполя, Марьинки, боях за Иловайск.

После 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Филимонов с друзьями создал боевое подразделение "Гонор", защищавшее Киевскую область.

Затем в составе роты они присоединились к батальону "Волки Да Винчи", с которым прошли бои за Харьковщину, Донбасс и Луганщину.

Кто такие "Волки Да Винчи"

1 отдельный батальон "Волки Да Винчи" имени Дмитрия Коцюбайло является военным формированием Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Он сражается на фронте с 2014 года. Сначала это была штурмовая рота в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

С марта 2016 года ее командиром стал ныне павший воин Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Он стал первым добровольцем, которому при жизни присвоили звание Героя Украины. Во время полномасштабного российского вторжения в Украину батальон участвовал в боях за Киев, Херсонскую область, а также в контрнаступлении на Харьковщине.

Командир батальона Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 в боях за Бахмут. Также среди павших бойцов формирования есть актер и спортсмен Евгений Светличный.

Напомним, в своем ежедневном видеообращении 7 марта Владимир Зеленский рассказал о герое Украины с позывным "Да Винчи", погибшем в бою.