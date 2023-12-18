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Лисогор розповів, як окупанти "боряться" з високими цінами

18 грудня 2023 09:40
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Лисогор розповів, як окупанти "боряться" з високими цінами
Начальник Луганської ОВА Артем Лисогор. Фото: Нацполіція
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Перед так званими виборами в "ЛНР" оголосили про боротьбу з високими цінами. Окупанти всіма силами намагаються загітувати людей голосувати на псевдовиборах за РФ. 

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор

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Як окупанти "боряться" з високими цінами

Лисогор розповів, що у так званій "ЛНР" оголосили про боротьбу з високими цінами. Це вже вдруге за два місяці. На попередній жовтневий наказ "міністерства промисловості та торгівлі" ніхто уваги не звернув.

За його словами, росіяни намагались встановити ціни на харчі майже за собівартістю, а саме із націнкою лише у п'ять відсотків. Зробили декілька показових перевірок, які не торкнулися торговельних мереж з РФ і на тому і зупинилися.

"Але ж у березні на РФ вибори. Чому б не повторити обіцянку ще раз? Тепер боротися з інфляцією пішов особисто "глава ЛНР", який підписав указ "Про регулювання цін та (або) їх граничних рівнів на окремі види товарів у період дії воєнного стану"", — йдеться у повідомленні. 

Окрім того, глава "ЛНР" порекомендував своїй "народній раді" запровадити адміністративну відповідальність за порушення регулювання.

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Нагадаємо, в британській розвідці пояснили мету проведення "виборів" Росії в окупації. Головна ціль цього є надання легітимності повномасштабній війні.

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