Лысогор рассказал, как оккупанты "борются" с высокими ценами

Начальник Луганской ОВА Артем Лысогор. Фото: Нацполиция

Перед так называемыми выборами в "ЛНР" объявили о борьбе с высокими ценами. Оккупанты всеми силами пытаются сагитировать людей голосовать на псевдовыборах за РФ.

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

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Лысогор рассказал, что в так называемой "ЛНР" объявили о борьбе с высокими ценами. Это уже второй раз за два месяца. На предыдущий октябрьский приказ "министерства промышленности и торговли" никто внимания не обратил.

По его словам, россияне пытались установить цены на продукты почти по себестоимости, а именно с наценкой всего в пять процентов. Провели несколько показательных проверок, которые не затронули торговые сети из РФ и на том и остановились.

"Но в марте на РФ выборы. Почему бы не повторить обещание еще раз? Теперь бороться с инфляцией пошел лично "глава ЛНР", подписавший указ "О регулировании цен и (или) их предельных уровней на отдельные виды товаров в период действия военного состояния"", — говорится в сообщении.

Кроме того, глава "ЛНР" порекомендовал своему "народному совету" ввести административную ответственность за нарушение регулирования.

Напомним, в британской разведке объяснили цель проведения "выборов" России в оккупации. Главной целью этого является предоставление легитимности полномасштабной войне.