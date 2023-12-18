Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Лысогор рассказал, как оккупанты "борются" с высокими ценами arrow

Лысогор рассказал, как оккупанты "борются" с высокими ценами

18 декабря 2023 09:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Лысогор рассказал, как оккупанты "борются" с высокими ценами
Начальник Луганской ОВА Артем Лысогор. Фото: Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Перед так называемыми выборами в "ЛНР" объявили о борьбе с высокими ценами. Оккупанты всеми силами пытаются сагитировать людей голосовать на псевдовыборах за РФ. 

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

Читайте также:

Как оккупанты "борются" с высокими ценами

Лысогор рассказал, что в так называемой "ЛНР" объявили о борьбе с высокими ценами. Это уже второй раз за два месяца. На предыдущий октябрьский приказ "министерства промышленности и торговли" никто внимания не обратил.

По его словам, россияне пытались установить цены на продукты почти по себестоимости, а именно с наценкой всего в пять процентов. Провели несколько показательных проверок, которые не затронули торговые сети из РФ и на том и остановились.

"Но в марте на РФ выборы. Почему бы не повторить обещание еще раз? Теперь бороться с инфляцией пошел лично "глава ЛНР", подписавший указ "О регулировании цен и (или) их предельных уровней на отдельные виды товаров в период действия военного состояния"", — говорится в сообщении.

Кроме того, глава "ЛНР" порекомендовал своему "народному совету" ввести административную ответственность за нарушение регулирования.

null

Напомним, в британской разведке объяснили цель проведения "выборов" России в оккупации. Главной целью этого является предоставление легитимности полномасштабной войне.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

Актуальное по теме