На думку Максима Жоріна, сучасна зброя повинна працювати в комплексі іукраїнці переможуть

Винищувачі F-16 на аеродромі. Ілюстративне фото: U.S. Department of Defense

Українці полюбляють шукати універсальні рецепти перемоги та часто їх бачать у тому чи іншому виді озброєнь. Але ні винищувачі F-16, про які раніше любили говорити, ні ракети великого радіуса дії не здатні допомогти, якщо їх використовувати самотужки.

Про це у своєму Telegram написав екскомандир "Азову" Максим Жорін.

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На його думку, всі ці універсальні рішення не спрацюють, адже не існує суперзброї, яка вирішить все. Жорін каже, що все це просто сучасна зброя, яка тільки в комплексі допоможе досягати хороших результатів.

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"Звісно, висококласне сучасне озброєння впливає на ворога і на те, наскільки складно нам з ним воювати. І літаки, і ракети, і протитанкові засоби, і артилерія мають вплив на хід подій та допомагають нам. Але жодній зброї не можна надавати надзвичайних чарівних якостей", — зазначає майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр.

Максим Жорін впевнений, що завершити війну можуть лише українці — з далекобійними ракетами чи без них. В тяжкій довгій боротьбі.