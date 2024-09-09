На думку Максима Жоріна, сучасна зброя повинна працювати в комплексі іукраїнці переможуть

Літаків F-16 та ракет не достатньо для перемоги — Жорін з "Азова" про "універсальну зброю"
Українці полюбляють шукати універсальні рецепти перемоги та часто їх бачать у тому чи іншому виді озброєнь. Але ні винищувачі F-16, про які раніше любили говорити, ні ракети великого радіуса дії не здатні допомогти, якщо їх використовувати самотужки.
Про це у своєму Telegram написав екскомандир "Азову" Максим Жорін.
Що дійсно допоможе перемогти Україні
На його думку, всі ці універсальні рішення не спрацюють, адже не існує суперзброї, яка вирішить все. Жорін каже, що все це просто сучасна зброя, яка тільки в комплексі допоможе досягати хороших результатів.
"Звісно, висококласне сучасне озброєння впливає на ворога і на те, наскільки складно нам з ним воювати. І літаки, і ракети, і протитанкові засоби, і артилерія мають вплив на хід подій та допомагають нам. Але жодній зброї не можна надавати надзвичайних чарівних якостей", — зазначає майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр.
Максим Жорін впевнений, що завершити війну можуть лише українці — з далекобійними ракетами чи без них. В тяжкій довгій боротьбі.
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