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Самолетов F-16 и ракет недостаточно для победы — Жорин из "Азова" об "универсальном оружии"

9 сентября 2024 03:09
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
По мнению Максима Жорина, современное оружие должно работать в комплексе и украинцы победят
Истребители F-16 на аэродроме. Иллюстративное фото: US Department of Defense
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Украинцы любят искать универсальные рецепты победы и часто видят их в том или ином виде вооружений. Но ни истребители F-16, о которых раньше любили говорить, ни ракеты большого радиуса действия не способны помочь, если их использовать отдельно.

Об этом в своем Telegram написал экскомандир "Азова" Максим Жорин.

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По его мнению, все эти универсальные решения не сработают, ведь не существует супероружия, которое решит все. Жорин говорит, что все это просто современное оружие, которое только в комплексе поможет добиваться хороших результатов.

Самолетов F-16 и ракет недостаточно для победы - Жорин из "Азова" об "универсальном оружии" - фото 1
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"Конечно, высококлассное современное вооружение влияет на врага и на то, насколько сложно нам с ним воевать. И самолеты, и ракеты, и противотанковые средства, и артиллерия оказывают влияние на ход событий и помогают нам", — отмечает майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр.

Максим Жорин уверен, что завершить войну могут только украинцы с дальнобойными ракетами или без них. В тяжкой долгой борьбе.

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оружие ВСУ полк "Азов" ракеты война в Украине F-16 Максим Жорин

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