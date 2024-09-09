По мнению Максима Жорина, современное оружие должно работать в комплексе и украинцы победят

Истребители F-16 на аэродроме. Иллюстративное фото: US Department of Defense

Украинцы любят искать универсальные рецепты победы и часто видят их в том или ином виде вооружений. Но ни истребители F-16, о которых раньше любили говорить, ни ракеты большого радиуса действия не способны помочь, если их использовать отдельно.

Об этом в своем Telegram написал экскомандир "Азова" Максим Жорин.

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По его мнению, все эти универсальные решения не сработают, ведь не существует супероружия, которое решит все. Жорин говорит, что все это просто современное оружие, которое только в комплексе поможет добиваться хороших результатов.

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"Конечно, высококлассное современное вооружение влияет на врага и на то, насколько сложно нам с ним воевать. И самолеты, и ракеты, и противотанковые средства, и артиллерия оказывают влияние на ход событий и помогают нам", — отмечает майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр.

Максим Жорин уверен, что завершить войну могут только украинцы с дальнобойными ракетами или без них. В тяжкой долгой борьбе.