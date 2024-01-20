Лукашенко пригрозив Польщі застосуванням ядерних ракет

Президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: пресслужба президента РБ

Республіка Білорусь безкоштовно отримала тактичні ядерні ракети комплексу "Іскандер" від РФ за допомогою своїх фінансових ресурсів. За словами президента Олександра Лукашенка, Білорусь змушена повернути ядерну зброю, адже гарантії, які були надані країні в 1990-х роках, були "розтоптані" та "порушені". Також він заявив, що його країна може застосувати ядерну зброю саме проти Польщі.

Про це Лукашенко сказав під час свого візиту на автомобільний завод у Мінській області, передає "РИА Новости".

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Подяка від Лукашенка за ядерну зброю

"Треба сказати спасибі росіянам: вони нам дуже допомогли минулого року. Я навіть не кажу тут про ядерну зброю, яка всіх поставила на місце... Ми у росіян за їхні гроші, — щоправда, ми платимо їм за іншими рахунками, — отримали такі комплекси, як "Іскандер", — зазначив білоруський диктатор.

За його словами, застосування ядерної зброї та тактичних комплексів обов'язково має передбачати суворе дотримання спеціального протоколу. Також активація таких озброєнь має відбутися після схвалення кількох високопоставлених посадовців.

"І не треба говорити, ось, тільки будуть зберігати, це не наша зброя. Це наша зброя, яка сприятиме суверенітету і незалежності", — наголосив Лукашенко.

Погрози від білоруського диктатора

Президент Білорусь заявив, що віддав наказ відновити майданчики, де розміщувалися ракети з ядерними боєголовками. Крім ядерної, Білорусь може отримати й стратегічну зброю.

"Ми ні перед чим не зупинимося, захищаючи свої країни, свої народи", — підкреслив він.

Лукашенко додав, що ті ракети, які отримала Білорусь від Москви, можуть спрямувати проти Польщі. Він звинуватив сусідню країну у плануванні вторгнення на територію його держави.

Нагадаємо, Білорусь включила пункт про використання тактичної ядерної зброї до нової військової доктрини. Очевидно, таким чином ця країна хоче задекларувати розміщення Росією цього виду озброєння в країні у 2023 році.