Лукашенко пригрозил Польше применением ядерных ракет

Президент Белоруси Александр Лукашенко. Фото: пресс-служба президента РБ

Республика Беларусь бесплатно получила тактические ядерные ракеты комплекса "Искандер" от РФ посредством своих финансовых ресурсов. По словам президента Александра Лукашенко, Беларусь вынуждена вернуть ядерное оружие, ведь гарантии, предоставленные стране в 1990-х годах, были "растоптаны" и "нарушены". Также он заявил, что его страна может применить ядерное оружие именно против Польши.

Об этом Лукашенко сказал во время своего визита на автомобильный завод в Минской области, передает "РИА Новости".

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Благодарность от Лукашенко за ядерное оружие

"Надо сказать спасибо россиянам: они нам очень помогли в прошлом году. Я даже не говорю здесь о ядерном оружии, которое всех поставило на место... Мы у россиян за их деньги, — правда, мы платим им по другим счетам, — получили такие комплексы, как "Искандер", — отметил белорусский диктатор.

По его словам, применение ядерного оружия и тактических комплексов обязательно должно предусматривать строгое соблюдение специального протокола. Также активация таких вооружений должна состояться после одобрения нескольких высокопоставленных должностных лиц.

"И не надо говорить, вот, только будут хранить, это не наше оружие. Это наше оружие, которое будет способствовать суверенитету и независимости", — подчеркнул Лукашенко.

Угрозы от белорусского диктатора

Президент Белоруси заявил, что отдал приказ восстановить площадки, где размещались ракеты с ядерными боеголовками. Помимо ядерного, Беларусь может получить и стратегическое оружие.

"Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои народы", — подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что те ракеты, которые получила Беларусь от Москвы, могут быть направлены против Польши. Он обвинил соседнюю страну в планировании вторжения на территорию государства.

Напомним, Беларусь включила пункт об использовании тактического ядерного оружия в новую военную доктрину. Очевидно, таким образом, эта страна хочет задекларировать размещение Россией этого вида вооружения в стране в 2023 году.