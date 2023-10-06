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Лукашенко заговорив про ядерну зброю Путіна та звинуватив США: деталі

6 жовтня 2023 20:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Лукашенко заговорив про ядерну зброю Путіна та звинуватив США: деталі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Сполучені Штати Америки штовхають росіян до застосування ядерної зброї. За його словами, Штати роблять це через передачу зброї для України.

Про це Олександр Лукашенко сказав журналістам під час робочої поїздки в Брестську область.

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"У мене складається таке враження, знову ж таки кажу, що це моя думка, що американці штовхають росіян до застосування найстрашнішої зброї. Це озброєння Володимира Зеленського та його армії, оснащення ракетами дальнього радіуса дії — ви уявляєте, на глибину 300 кілометрів потужні ракети вражатимуть російську територію. Ви що думаєте, президент Росії і військові будуть на це спокійно дивитися?" — сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор наголосив, що нагнітання й ескалація призведуть до того, що РФ дістане червону кнопку та покладе на стіл.

За словами Лукашенка, американці штовхають в цей бік європейців та самі починають активізуватися, щоб РФ застосувала найнебезпечнішу зброю.

"Ось у чому небезпека. Знову дурні думають, що за океаном відсидяться. Вони просто втягнуть весь світ у цю важку війну", — сказав він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вигадав ядерний удар по РФ. Він заявив, що така атака є абсолютно неприйнятною для будь-кого, адже шансів на виживання у противника не залишиться.

Також ми писали, що Росія може готуватися до випробувань міжконтинентальної ядерної ракети "Буревісник". Пусковий майданчик розташований у районі населеного пункту Паньково на архіпелазі Нова Земля.

Додамо, генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про важливість знищення ядерної зброї у світі, стверджуючи, що це єдиний шлях до подолання ядерної загрози. Така заява була зроблена у Міжнародний день боротьби за повне знищення ядерної зброї.

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