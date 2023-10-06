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Лукашенко заговорил о ядерном оружии Путина и обвинил США: детали

6 октября 2023 20:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Лукашенко заговорил о ядерном оружии Путина и обвинил США: детали
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты Америки толкают россиян к применению ядерного оружия. По его словам, Штаты делают это через передачу оружия для Украины.

Об этом Александр Лукашенко сказал журналистам во время рабочей поездки в Брестскую область.

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"У меня складывается такое впечатление, опять же говорю, что это мое мнение, что американцы толкают россиян к применению самого страшного оружия. Это вооружение Владимира Зеленского и его армии, оснащение ракетами дальнего радиуса действия — вы представляете, на глубину 300 километров мощные ракеты будут поражать российскую территорию. Вы что думаете, президент России и военные будут на это спокойно смотреть?" — сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор подчеркнул, что нагнетание и эскалация приведут к тому, что РФ достанет красную кнопку и положит на стол.

По словам Лукашенко, американцы толкают в эту сторону европейцев и сами начинают активизироваться, чтобы РФ применила самое опасное оружие.

"Вот в чем опасность. Снова глупцы думают, что за океаном отсидятся. Они просто втянут весь мир в эту тяжелую войну", — сказал он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин придумал ядерный удар по РФ. Он заявил, что такая атака абсолютно неприемлема для кого-либо, ведь шансов на выживание у противника не останется.

Также мы писали, что Россия может готовиться к испытаниям межконтинентальной ядерной ракеты "Буревестник". Пусковая площадка расположена в районе населенного пункта Паньково на архипелаге Новая Земля.

Добавим, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о важности уничтожения ядерного оружия в мире, утверждая, что это единственный путь к преодолению ядерной угрозы. Такое заявление было сделано в Международный день борьбы за полное уничтожение ядерного оружия.

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