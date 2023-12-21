LUNA NG, деталі, характеристики, особливості німецького дрона

Запуск безпілотника LUNA NG. Фото: ITC

Україна продовжує отримувати від західних партнерів новітні зразки військової техніки. Чим відрізняється німецький безпілотний літальний апарат LUNA NG, який у грудні передали на потреби ЗСУ — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Спадщина часів Міленіуму

Взагалі-то безпілотники серії LUNA з’явилися на світ ще в кінці минулого століття. Так, у жовтні 1997 року дві європейські компанії, EMT та BWB, підписали угоду про співпрацю у царині розробки і виготовлення безпілотних літальних апаратів.

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А уже за два з половиною роки, навесні 2000-го, перші безпілотники під маркою LUNA були успішно використані на території частково визнаної Республіки Косово. Проба сил на Балканському півострові виявилася успішною, тож у серпні 2002 року була підписана угода між виробниками та німецьким федеральним урядом про закупівлю на потреби бундесверу 12 безпілотників та 40 наземних станцій.

Наступного року була введена у повноцінну експлуатацію система LUNA. А надалі виробник – одним із яких стала відома в Україні німецька компанія Rheinmetall, яка протягом повномасштабної війни випускає і ремонтує західну техніку, призначену для Збройних сил України — зайнявся модернізацією початкового проєкту. І досяг у цьому неабияких успіхів.

Що за техніку отримала Україна

Точної інформації про те, який саме варіант безпілотного літального апарату отримали Збройні сили України, немає. Але, оскільки повідомляється про модифікацію LUNA NG (NG — це Next Generation, "наступне покоління" відносно першого варіанту БпЛА), то будемо аналізувати саме цю модель.

Вона була представлена на спеціалізованій виставці чотири роки тому, 2019-го. І продемонструвала не революційний, але цілком осяжний еволюційний поступ. Так, сама конфігурація безпілотника стала дещо більшою, а стартова вага збільшилася удвічі — з 40 до 90 кілограмів.

Запускають такі дрони за допомогою стартової катапульти. Посадка ж здійснюється за допомогою парашуту, який розміщений на борту безпілотника. Політ здійснюється за допомогою малошумного двотактного двоциліндрового двигуна.

Продовжуємо порівнювати початковий варіант дрона LUNA і ту модифікацію, про яку йдеться у контексті передачі цієї техніки Збройним силам України. Якщо LUNA X-2000 (таке найменування отримав стартовий дрон цього сімейства) міг розвивати швидкість до 70 км/год, то LUNA NG літає зі швидкістю до 90 км/год.

Максимальна тривалість польоту виросла з 6-8 до 12 годин. Втім, виробники наголошують, що оптимальним часом безперервного використання LUNA NG є восьмигодинний політ. Зросла і максимальна висота використання німецького дрона — якщо у першій версії він міг досягати тільки 5-кілометрової позначки, то тепер, за потреби, може і перевищувати цей рубіж.

Але для чого ж Збройним силам України потрібен цей безпілотний літальний апарат? Він може виконувати різноманітні функції. А найновіший варіант, який був представлений публіці лише цього року, виконує унікальну для військових безпілотників роль.

Розвідка і не тільки

Головним завданням для дрона LUNA NG є фронтова розвідка. Оператор цього дрона – а дальність зв’язку станції із апаратом становить близько 100 кілометрів, тож український військовий перебуває у захищеному місці на достатній відстані від ворожої артилерії – може відслідковувати розташування російських військ, виявляти та ідентифікувати військові та логістичні об’єкти окупаційної армії.

Крім того, серед можливостей німецького безпілотника є радіоелектронна боротьба – на борту цього дрона встановлені прилади, які дозволяють перехоплювати чужі сигнали, а за потреби взагалі глушити ворожий зв’язок.

Ще одна особливість LUNA NG — це можливість самому бути джерелом зв’язку. Модифікація Next Generation спроєктована таким чином, що може забезпечувати для своїх військ стійкий сигнал мобільної мережі четвертого покоління, LTE. Таким чином, він не тільки збирає та аналізує дані, не тільки забезпечує зв’язком свою армію, а і знищує радіотехнічні можливості армії ворожої.

Втім, у новій модифікації, представленій, як уже було сказано, 2023 року, і названій Combat Drone, з’явилася ще одна цікава функція. Цей варіант безпілотника LUNA може нести на борту кілька ударних дронів-камікадзе Hero-R, які запускаються з борту материнського дрона і знищують ворожі об’єкти.

Керування цими безпілотниками здійснюється автономно, іншими операторами. Але ураження цілей фіксується саме оператором LUNA NG. Втім, ця модифікація навряд чи буде передана Україні — з тієї причини, що у виробництві Hero-R бере участь ізраїльська компанія, а з цією країною у нас немає домовленостей про постачання військової техніки та озброєння.

Втім, навіть без таких нововведень, навіть як розвідувальний дрон із можливостями радіоелектронної боротьби — німецькі безпілотники LUNA NG знайдуть своє місце на театрі воєнних дій. Точніше, зважаючи на те, що цю техніку уже було передано у розпорядження ЗСУ, вони уже ведуть розвідку, виявляючи слабкі місця у російській обороні.