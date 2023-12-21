LUNA NG, детали, характеристики, особенности немецкого дрона

Запуск беспилотника LUNA NG. Фото: ITC

Украина продолжает получать от западных партнеров новые образцы военной техники. Чем отличается немецкий беспилотный летательный аппарат LUNA NG, переданный в декабре на нужды ВСУ — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Наследие времен Миллениума

Вообще-то беспилотники серии LUNA появились на свет еще в конце прошлого столетия. Так, в октябре 1997 года две европейские компании, EMT и BWB, подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки и изготовления беспилотных летательных аппаратов.

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А уже через два с половиной года, весной 2000-го, первые беспилотники под маркой LUNA были успешно использованы на территории частично признанной Республики Косово. Проба сил на Балканском полуострове оказалась успешной, поэтому в августе 2002 года было подписано соглашение между производителями и немецким федеральным правительством о закупке на нужды бундесвера 12 беспилотников и 40 наземных станций.

В следующем году была введена в полноценную эксплуатацию система LUNA. А в дальнейшем производитель — одним из которых стала известная в Украине немецкая компания Rheinmetall, которая в течение полномасштабной войны выпускает и ремонтирует западную технику, предназначенную для Вооруженных сил Украины, — занялся модернизацией начального проекта. И добился в этом незаурядных успехов.

Что за технику получила Украина

Точной информации о том, какой вариант беспилотного летательного аппарата получили Вооруженные силы Украины, нет. Но, поскольку сообщается о модификации LUNA NG (NG — это Next Generation, "следующее поколение" относительно первого варианта БпЛА), то будем анализировать именно эту модель.

Она была представлена на специализированной выставке четыре года назад, в 2019 году. И продемонстрировала не революционное, но вполне обозримое эволюционное продвижение. Да, сама конфигурация беспилотника стала несколько больше, а стартовый вес увеличился вдвое — с 40 до 90 килограммов.

Запускают такие дроны с помощью стартовой катапульты. Посадка же производится с помощью парашюта, который размещен на борту беспилотника. Полет производится с помощью малошумного двухтактного двухцилиндрового двигателя.

Продолжаем сравнивать исходный вариант дрона LUNA и ту модификацию, о которой идет речь в контексте передачи этой техники Вооруженным силам Украины. Если LUNA X-2000 (такое название получил стартовый дрон этого семейства) мог развивать скорость до 70 км/ч, то LUNA NG летает со скоростью до 90 км/ч.

Максимальная продолжительность полета выросла с 6-8 до 12 часов. Впрочем, производители отмечают, что оптимальным временем непрерывного использования LUNA NG является восьмичасовой полет. Возросла и максимальная высота использования немецкого дрона — если в первой версии он мог достигать только 5-километровой отметки, то теперь при необходимости может и превышать этот рубеж.

Но для чего Вооруженным силам Украины нужен этот беспилотный летательный аппарат? Он может выполнять различные функции. А новейший вариант, представленный публике только в этом году, выполняет уникальную для военных беспилотников роль.

Разведка и не только

Главной задачей для дрона LUNA NG является фронтовая разведка. Оператор этого дрона – а дальность связи станции с аппаратом составляет около 100 километров, так что украинский военный находится в защищенном месте на достаточном расстоянии от вражеской артиллерии — может отслеживать расположение российских войск, выявлять и идентифицировать военные и логистические объекты оккупационной армии.

Кроме того, среди возможностей немецкого беспилотника есть радиоэлектронная борьба – на борту этого дрона установлены приборы, позволяющие перехватывать чужие сигналы, а при необходимости вообще глушить враждебную связь.

Еще одна особенность LUNA NG — это возможность самому быть источником связи. Модификация Next Generation спроектирована таким образом, что может обеспечивать своим войскам устойчивый сигнал мобильной сети четвертого поколения, LTE. Таким образом, он не только собирает и анализирует данные, не только обеспечивает связью свою армию, но и уничтожает радиотехнические возможности вражеской армии.

Впрочем, в новой модификации, представленной, как уже было сказано, в 2023 году и названной Combat Drone, появилась еще одна интересная функция. Этот вариант беспилотника LUNA может нести на борту несколько ударных дронов-камикадзе Hero-R, которые запускаются с борта материнского дрона и уничтожают вражеские объекты.

Управление этими беспилотниками осуществляется автономно, другими операторами. Но поражение целей фиксируется именно оператором LUNA NG. Впрочем, эта модификация вряд ли будет передана Украине по той причине, что в производстве Hero-R участвует израильская компания, а с этой страной у нас нет договоренностей о поставках военной техники и вооружения.

Впрочем, даже без таких новшеств даже как разведывательный дрон с возможностями радиоэлектронной борьбы — немецкие беспилотники LUNA NG найдут свое место на театре военных действий. Точнее, учитывая, что эта техника уже была передана в распоряжение ВСУ, они уже ведут разведку, обнаруживая слабые места в российской обороне.