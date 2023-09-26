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"Маємо розуміння, куди можуть бити": Кудрицький про можливі обстріли енергетичних обʼєктів

26 вересня 2023 12:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Маємо розуміння, куди можуть бити": Кудрицький про можливі обстріли енергетичних обʼєктів
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Джерело: Цензор
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Укренерго не очікують різкого зростання споживання електроенергії зимою порівняно тим, що було минулого року. Також невідомо, чи будуть російські окупанти вдаватися до масованих ракетних атак по енергетичній інфраструктурі. Водночас Україна готується до різних сценаріїв. 

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю для РБК-Україна

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"Ми, безумовно, в енергосистемі в цілому будемо мати дещо менший запас міцності ніж той, який був на початок масованої ракетної кампанії в минулому році. З тієї причини, що відновити всі об'єкти на 100% за сім чи вісім місяців, які пройшли після завершення минулого опалювального сезону, неможливо", — розповідає Кудрицький. 

За словами експерта, підготовка до майбутньої зими відбувається інтенсивно. 

"Ми не очікуємо різкого зростання споживання порівняно з минулим роком. Дуже великих стрибків споживання ми не прогнозуємо на цю зиму", — каже Кудрицький. 

За його словами, минулого року російські вороги застосовували різне озброєння й тактику, завдаючи масованих ударів по Україні. Водночас, чого очікувати цієї зими, поки що складно відповісти. Водночас, країна готується до різних сценаріїв, щоб в разі чого оперативно ліквідувати наслідки можливих атак. 

"Що буде цієї зими — побачимо. Чи вони взагалі будуть вдаватися до масованих атак саме по енергетичній інфраструктурі, чи не будуть, ми цього теж не знаємо. Але, безумовно, у нас є розуміння, куди можуть бити, де є об'єкти з більшою вірогідністю атаки, де з меншою. Ми цю інформацію тримаємо закритою, не поширюємо", — розповідає експерт.

Нагадаємо, раніше Володимир Кудрицький розповідав, чи готова українська енергосистема до зими.

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